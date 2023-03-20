Конте провел кризисные переговоры с боссами "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте провел кризисные переговоры с руководством своего клуба.

Напомним, Конте был крайне расстроен упущенной победой в гостях у "Саутгемптона" в минувшую субботу (3:3), обвинив своих игроков в эгоизме и нежелании брать ответственность на себя.



Также Антонио упрекнул владельцев "Тоттенхэма" в отсутствии амбиций, и даже могло сложиться впечатление, что теперь для итальянского пути нет пути назад.



По информации Daily Mail, вечером того же дня Конте встретился с боссами "Тоттенхэма" и пояснил, что его комментарии были нацелены только на игроков, а не на руководство.



В результате Конте избежал немедленной экзекуции. Президент "шпор" Даниэль Леви принял точку зрения Антонио и сделал паузу, чтобы поразмыслить над сложившейся ситуацией.



На стартовавшей неделе Леви планирует посовещаться с людьми, мнение которых он уважает. Но в данный момент практически всем понятно, что Конте не будет тренировать "Тоттенхэм" в следующем сезоне.