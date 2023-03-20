Рой Кин: "Фулхэм" самоуничтожился"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "Фулхэм" "самоуничтожился" в противостоянии с "красными дьяволами" в четвертьфинале Кубка Англии.

265 секунд — ровно столько времени прошло между красной карточкой Виллиана, когда "Фулхэм" вел в счете 0:1, и моментом, когда "Юнайтед" сделал счет в свою пользу.



По мнению Кина, завершавшие матч вдевятером "дачники" повели себя слишком эмоционально и могут винить только себя в случившемся.



"Это был случай самоуничтожения в исполнении "Фулхэма", особенно из-за пенальти и последовавшей реакции тренеров и игроков".



"Конечно, это эмоциональная игра, и все мы проходили через подобное. Это были безумные 90 секунд, которые стоили им матча", — сообщил Кин ITV.