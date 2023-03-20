Марку Силва раскритиковал судейство Каваны

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва раскритиковал рефери Криса Кавану после вылета из Кубка Англии.

В воскресенье "Фулхэм" потерпел поражение 3:1 от "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии, все три своих гола пропустив в концовке после того, как рефери удалил Виллиана с Александаром Митровичем и назначил пенальти в ворота "дачников".



У Силвы, который тоже получил от Каваны красную карточку, и раньше были большие вопросы к этому рефери, но теперь Марку открыто критикует Криса.



"До этого момента мы были лучшей командой на поле. Нам сложно понять, что произошло. Крис (Кавана) также судил матч, когда мы играли на выезде с "Вест Хэмом". Тогда мы проиграли и не получили два чистых пенальти за игру рукой. Позже перед нами извинились за ошибки".



"Когда мы играли против "Лидса" в предыдущем раунде Кубка Англии, снова судил он. И в четвертьфинале снова он. Это сложно понять. Конечно, мы уважаем его, и он является рефери топ-уровня, но, к сожалению, с ним нам очень не везет в этом сезоне".



"Давайте говорить о всей игре, а не только об одном моменте. До пенальти и красных карточек мы явно были лучшей команде на поле. На мой взгляд, решение могла принять система VAR самостоятельно".



"Мне сложно понять, почему в двух моментах в штрафной в первом тайме никто не стал это проверять, хотя в одном из них был чистый пенальти", — цитирует Силву Evening Standard.