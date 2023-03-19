Фофана не поехал в сборную Франции из-за травмы

Защитник "Челси" Весле Фофана вынужденно отказался от поездки в сборную Франции из-за травмы задней поверхности бедра.

Фофана был заменен в концовке матча Премьер-Лиги против "Эвертона" накануне (2:2), хотя главный тренер "Челси" Грэм Поттер изначально объяснил это "переутомлением".



Как сообщает Evening Standard, в воскресенье Весле прошел углубленное обследование, которое обнаружило у 22-летнего защитника проблему мышечного характера.



И хотя эта проблема не является серьезной, она отложит дебют Фофана за сборную Франции, куда он был вызван на матчи против Голландии и Ирландии в рамках отбора к Евро-2024.



Добавим, в сборную Франции также не поедет защитник "Арсенала" Вильям Салиба, который пропустил победу "канониров" 4:1 над "Кристал Пэлас" в воскресенье.