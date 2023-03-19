Бывший главный тренер "Челси" и "Эвертона" Фрэнк Лэмпард готов вернуться к работе, уже присмотрев для себя несколько вариантов в Премьер-Лиге.

44-летний Лэмпард находится без клуба с января, когда от его услуг отказался "Эвертон". Фрэнк не собирается затягивать свой творческий отпуск и уже присматривает варианты трудоустройства.



Как утверждает The Sun, Лэмпард внимательно наблюдает за ситуацией в "Кристал Пэлас" и "Лестере". Первые едва уволили Патрика Виейра, а вторые находятся в опасной близости к зоне вылета и потому помышляют о расставании с Бренданом Роджерсом.



Новый рулевой может потребоваться летом "Фулхэму", если "Тоттенхэм" попытается переманить Марку Силву. Кроме того, в поисках постоянного наставника находится "Саутгемптон".