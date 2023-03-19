МЮ победил игравший вдевятером "Фулхэм" и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

Благодаря удалению двух игроков у соперника "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 3:1 над "Фулхэмом" и вышел в полуфинал Кубка Англии.

"Дачники" играли почти на равных в начале матча, задействуя фланги и выполняя подачи или прострелы в штрафную при первой же возможности. Однажды гости едва не заставили Давида Де Хеа ошибиться с пасом, а еще однажды Александар Митрович претендовал на пенальти.



В первом тайме "красные дьяволы" имели лишь пару моментов, но Бернд Лено справился и со слабеньким выстрелом Ваута Вегхорста, и с ударом Маркуса Рэшфорда с острого угла.



Вторая половина матча началась с опаснейшего крученого удара Виллиана с дистанции, однако Де Хеа вытащил летевший в угол ворот мяч. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Митровичу предоставилась возможность поразить цель со считанных метров — 0:1.



Какой-либо внятной реакции на пропущенный гол со стороны "Юнайтед" не последовало. Более того, на 66-й минуте "Фулхэм" едва не забил второй — Де Хеа каким-то чудом среагировал на удар головой Мировича в притирку со штангой.



На 70-й минуте "дьяволам" удалось убежать в быструю контратаку. Джейдон Санчо усадил защитника на пятую точку и уже готовился поразить ворота, однако Виллиан с помощью руки отразил мяч.



Рефери Крис Кавана пошел к монитору и назначил пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш — 1:1. Перед этим "дачники" остались вдесятером, потому что сыгравший рукой Виллиан и вспыливший Митрович получили по красной карточке. Также был удален их главный тренер Марку Силва.



Хозяева практически сразу удалось реализовать численное преимущество. Это Марссель Забитцер сыграл пяткой во вратарской после короткого прострела от Люка Шоу — 2:1.



Остаток матча "дьяволы" провели в атаках, не оставив "дачникам" шансов отыграться. Уже в компенсированное время Фернандеш поставил точку, вколотив мяч в ворота из пределов штрафной — 3:1.



"Фулхэм" был очень хорош — лучше своего соперника. Но затем случилось нечто совершенно непостижимое, благодаря чему "Юнайтед" полностью перевернул игру.



Ранее днем четвертьфинальный раунд Кубка Англии также преодолели "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед", одержав победы над "Гримсби" (5:0) и "Блэкберном" (3:2), соответственно.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" — 3:1 (0:0)



Голы: Фернандеш 75 (пен), 90, Забитцер 77 — Митрович 50.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Мартинес, Шоу, Фернандеш, Забитцер, Санчо, Мактоминей (Антони 58), Рэшфорд (Фред 83), Вегхорст.



"Фулхэм": Лено, Тете (Соареш 89), Диоп, Рим, Робинсон, Рид, (Джеймс 89) Палинья, Декордова-Рид (Соломон 89), Перейра (Кэрни 90), Виллиан, Митрович.



Предупреждения: Магуайр — Перейра, Робинсон.



Удаления: Виллиан 72, Митрович 73.



"Шеффилд Юнайтед" — "Блэкберн" — 3:2 (1:1)



Голы: Галлахер 28 (авт), Макберни 81, Дойл 90 — Бреретон 21 (пен), Смодич 60.



"Брайтон" — "Гримсби" — 5:0 (1:0)



Голы: Ундав 6, Фергюсон 51, 70, Марч 82, Митома 90.



"Брайтон": Санчес, Гросс, Данк (Ван Хекке 78), Уэбстер, Эступиньян (Колуилл 45), Марч, Кайседо, Макаллистер (Айяри 78), Митома, Фергюсон (Уэлбек 72), Ундав (Сармьенто 71).