МЮ победил игравший вдевятером "Фулхэм" и вышел в 1/2 финала Кубка Англии
Благодаря удалению двух игроков у соперника "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 3:1 над "Фулхэмом" и вышел в полуфинал Кубка Англии.
"Дачники" играли почти на равных в начале матча, задействуя фланги и выполняя подачи или прострелы в штрафную при первой же возможности. Однажды гости едва не заставили Давида Де Хеа ошибиться с пасом, а еще однажды Александар Митрович претендовал на пенальти.
В первом тайме "красные дьяволы" имели лишь пару моментов, но Бернд Лено справился и со слабеньким выстрелом Ваута Вегхорста, и с ударом Маркуса Рэшфорда с острого угла.
Вторая половина матча началась с опаснейшего крученого удара Виллиана с дистанции, однако Де Хеа вытащил летевший в угол ворот мяч. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Митровичу предоставилась возможность поразить цель со считанных метров — 0:1.
Какой-либо внятной реакции на пропущенный гол со стороны "Юнайтед" не последовало. Более того, на 66-й минуте "Фулхэм" едва не забил второй — Де Хеа каким-то чудом среагировал на удар головой Мировича в притирку со штангой.
На 70-й минуте "дьяволам" удалось убежать в быструю контратаку. Джейдон Санчо усадил защитника на пятую точку и уже готовился поразить ворота, однако Виллиан с помощью руки отразил мяч.
Рефери Крис Кавана пошел к монитору и назначил пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш — 1:1. Перед этим "дачники" остались вдесятером, потому что сыгравший рукой Виллиан и вспыливший Митрович получили по красной карточке. Также был удален их главный тренер Марку Силва.
Хозяева практически сразу удалось реализовать численное преимущество. Это Марссель Забитцер сыграл пяткой во вратарской после короткого прострела от Люка Шоу — 2:1.
Остаток матча "дьяволы" провели в атаках, не оставив "дачникам" шансов отыграться. Уже в компенсированное время Фернандеш поставил точку, вколотив мяч в ворота из пределов штрафной — 3:1.
"Фулхэм" был очень хорош — лучше своего соперника. Но затем случилось нечто совершенно непостижимое, благодаря чему "Юнайтед" полностью перевернул игру.
Ранее днем четвертьфинальный раунд Кубка Англии также преодолели "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед", одержав победы над "Гримсби" (5:0) и "Блэкберном" (3:2), соответственно.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" — 3:1 (0:0)
Голы: Фернандеш 75 (пен), 90, Забитцер 77 — Митрович 50.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Мартинес, Шоу, Фернандеш, Забитцер, Санчо, Мактоминей (Антони 58), Рэшфорд (Фред 83), Вегхорст.
"Фулхэм": Лено, Тете (Соареш 89), Диоп, Рим, Робинсон, Рид, (Джеймс 89) Палинья, Декордова-Рид (Соломон 89), Перейра (Кэрни 90), Виллиан, Митрович.
Предупреждения: Магуайр — Перейра, Робинсон.
Удаления: Виллиан 72, Митрович 73.
"Шеффилд Юнайтед" — "Блэкберн" — 3:2 (1:1)
Голы: Галлахер 28 (авт), Макберни 81, Дойл 90 — Бреретон 21 (пен), Смодич 60.
"Брайтон" — "Гримсби" — 5:0 (1:0)
Голы: Ундав 6, Фергюсон 51, 70, Марч 82, Митома 90.
"Брайтон": Санчес, Гросс, Данк (Ван Хекке 78), Уэбстер, Эступиньян (Колуилл 45), Марч, Кайседо, Макаллистер (Айяри 78), Митома, Фергюсон (Уэлбек 72), Ундав (Сармьенто 71).
19.03.2023 21:30
Просмотров: 2123
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
14.11.2012 00:09 #
fort-boyard
Я вхожу в 5-ку самых адекватных пользователей сайта.
Часто банили: Влада-Бонда, Радика. Влад17 -мутировал.
Соулана и Блюэсвина я в споре одолел.
Кин16 и фло - злыбнями стали.
Сайт жив.
Источник: http://fapl.ru/posts/41/?c=1
(ответить)
Сыновья крепостных шлюх , чтобы в ваших семья были одни несчастья
Ненавидим вас всем миром
(ответить)
Тысячу проклятии и ненависти терпилоидам крепостным
(ответить)
Ватный биомусор чтобы вы суки подохли
(ответить)
Сегодня Реал будет проводить репетицию разьеба пенсионеров с каталонцами
(ответить)
Пенсы, а что там по супер-пупер-топ-хохлу Мудрику? Свою стоимость уже отбил?
(ответить)
«Это для связки слов. Бывает "короче говоря", то же самое "дон"»
Кадыров наконец-то объяснил, что значит слово «дон», которое он очень любит употреблять.
Теперь вы знаете
(ответить)
19.03.2023 22:15 #
takernotagiver
А что ссаться? Въебать по Польше если рыпнуться
Источник: http://fapl.ru/posts/99272/?c=1#c7748454
поняли, да? вот толко толко ща вот скоро бахмут захватим, и на польшу пойдем
(ответить)
Все заметили, что как только каземиро ебаного нет, скамцо победило?)
(ответить)
Ссытесь, руснявые?
Польша вступит в конфликт с Россией, если Украина не защитит свой суверенитет, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский французскому телеканалу LCI.
«Потому что наши главные ценности, которые были основой нашей цивилизации, нашей культуры — будут в опасности. Поэтому у нас нет выбора сегодня», — заявил Ростишевский
(ответить)
классический день орка)
19.03.2023 21:49 # удалить
thegodfather
можешь пососать, да
(ответить)
19.03.2023 21:52 #
mancunia-planet
Ну, ладно.
Источник: http://fapl.ru/posts/99272/?c=1#c7748452
(ответить)
МЮ КАЛ
БРАЙТОН КА
ЧЕЛСИ ЛЧ
СИТИ АПЛ
все согласны?
(ответить)
Glory Glory Man United!
Де Хея -СуперТоп
Мартинес -Топ
Ван-Биссака-Топ
Шоу-Топ
Магуайр-околоТоп
Фернандеш-Топ
Забитцер-Топ
Мактоминей не опорник , мб из него центрального защитника сделать.
Виллиан исполнил Суареса
Митрович ахахаха типичный *******
Борьба продолжается. Надеемся на финал с МС
"Любите футбол, играйте в футбол, смотрите футбол и будьте при этом абсолютно здоровы!"
(ответить)
К А Е Ф
В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) подорвали автомобиль командира взвода патрульно-постовой службы полиции, сообщает СК России.
В ведомстве заявили, что 17 марта неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло ВАЗ-2121. Когда командир взвода ППС со своей семьей ехал на этом автомобиле по поселку Юбилейному, произошел подрыв. В результате сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения.
СК России возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского, совершенного общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги — начальника штаба ОМВД — и совершеннолетней дочери.
(ответить)
Теперь eбeм Брайтона, сити отлетает от Шефилда, финал на изи забираем
(ответить)
Познакомился с 25 летней женой чмобика,иду натягивать ее на кукан
(ответить)
орууууууу, Бд на чистом первом в германиИ)
(ответить)
Кринге
В Калуге чиновники заварили лестницу, которую местные жители многократно просили почистить. На просьбу починить крышу в доме заварят входную дверь
(ответить)
19.03.2023 21:19 #
thegodfather
маленький мой)
Источник: http://fapl.ru/posts/99269/?c=1
Теперь понятно почему он токсичный
(ответить)
1/32: МЮ - Эвертон - 3:1
1/16: МЮ - Рединг - 3:1
1/8: МЮ - Вест Хэм - 3:1
1/4: МЮ - Фулхэм - 3:1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий