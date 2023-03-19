Артета: "Больше всего впечатлен желанием и энергией игроков"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за реакцию на вылет из Лиги Европы в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти в минувший четверг, "Арсенал" не показал никаких признаков усталости в воскресенье.



Подопечные Артеты одержали победу 4:1 над "Пэлас", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге. Своей игрой и своим настроем "канониры" очень порадовали Микеля.



"Больше всего меня впечатлило то, какое желание и какую энергию мы вкладывали в игру с самого начала. Мы были по-настоящему целеустремленными и сосредоточенными, оставив случившееся в четверг позади".



"Сыграв 120 минут, парням нужно было выйти сюда и снова постараться против команды, которая очень нуждается в очках. В последнее время результаты "Пэлас" оставляют желать лучшего, но их очень сложно победить".



"Однако мы доминировали и заслужили выиграть матч. Сегодня мы определили игру правильным образом, когда у нас возникали возможности в штрафной", — сообщил Артета BBC.