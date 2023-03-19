Артета: "Больше всего впечатлен желанием и энергией игроков"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за реакцию на вылет из Лиги Европы в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти в минувший четверг, "Арсенал" не показал никаких признаков усталости в воскресенье.

Подопечные Артеты одержали победу 4:1 над "Пэлас", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге. Своей игрой и своим настроем "канониры" очень порадовали Микеля.

"Больше всего меня впечатлило то, какое желание и какую энергию мы вкладывали в игру с самого начала. Мы были по-настоящему целеустремленными и сосредоточенными, оставив случившееся в четверг позади".

"Сыграв 120 минут, парням нужно было выйти сюда и снова постараться против команды, которая очень нуждается в очках. В последнее время результаты "Пэлас" оставляют желать лучшего, но их очень сложно победить".

"Однако мы доминировали и заслужили выиграть матч. Сегодня мы определили игру правильным образом, когда у нас возникали возможности в штрафной", — сообщил Артета BBC.


Метки Арсенал, Артета, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2023 21:00

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  1. irbis85 19.03.2023 21:14 # irbis85
    просто играл нормальный состав, а не та пародия на состав против Спортинга...

    (ответить)

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