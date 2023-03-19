В результате жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" избежал потенциальной встречи с соседями из "Манчестер Юнайтед".

"Сити", сокрушивший "Бернли" со счетом 6:0 накануне, дальше сыграет с другим клубом Чемпионшипа в лице "Шеффилд Юнайтед".



В то же время победитель четвертьфинального матча между "Юнайтед" и "Фулхэмом" выйдет на "Брайтон", который ранее днем разгромил "Гримсби" из Лиги Два со счетом 5:0.



Оба полуфинальных матча состоялся на "Уэмбли" в уикенд 22-23 апреля. Финал будет сыгран здесь же 3 июня.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед

Брайтон — Манчестер Юнайтед / Фулхэм