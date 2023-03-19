Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
В результате жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" избежал потенциальной встречи с соседями из "Манчестер Юнайтед".
"Сити", сокрушивший "Бернли" со счетом 6:0 накануне, дальше сыграет с другим клубом Чемпионшипа в лице "Шеффилд Юнайтед".
В то же время победитель четвертьфинального матча между "Юнайтед" и "Фулхэмом" выйдет на "Брайтон", который ранее днем разгромил "Гримсби" из Лиги Два со счетом 5:0.
Оба полуфинальных матча состоялся на "Уэмбли" в уикенд 22-23 апреля. Финал будет сыгран здесь же 3 июня.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
Брайтон — Манчестер Юнайтед / Фулхэм
19.03.2023 20:00
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Последние комментарии:
Легчайший Кубок Англии для КОРОЛЕЙ!
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хоть и нагрели шары, но финал дб крутанский
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финала Кубка Англии:
> Манчестер Сити - Брайтон
КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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