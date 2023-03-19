Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии В результате жеребьевки 1/2 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" избежал потенциальной встречи с соседями из "Манчестер Юнайтед".

"Сити", сокрушивший "Бернли" со счетом 6:0 накануне, дальше сыграет с другим клубом Чемпионшипа в лице "Шеффилд Юнайтед".

В то же время победитель четвертьфинального матча между "Юнайтед" и "Фулхэмом" выйдет на "Брайтон", который ранее днем разгромил "Гримсби" из Лиги Два со счетом 5:0.

Оба полуфинальных матча состоялся на "Уэмбли" в уикенд 22-23 апреля. Финал будет сыгран здесь же 3 июня.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
Брайтон — Манчестер Юнайтед / Фулхэм


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1172

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Последние комментарии:




  1. moneycity 19.03.2023 20:29 # moneycity
    Легчайший Кубок Англии для КОРОЛЕЙ!

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  2. idalgo 19.03.2023 20:15 # idalgo
    хоть и нагрели шары, но финал дб крутанский

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  3. true-manc 19.03.2023 20:01 # true-manc
    финала Кубка Англии:
    > Манчестер Сити - Брайтон

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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