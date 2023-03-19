"Арсенал" разгромил "Пэлас"
"Арсенал" реабилитировался за вылет из Лиги Европы, разгромив "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 и увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.
Относительно матча против "Спортинга" в четверг в стартовом составе "канониров" уцелели только Аарон Рамсдейл, Габриэль, Александр Зинченко и Гранит Джака.
В первом после увольнения Патрика Виейра матче в старт "орлов" вернулись Джоэл Уорд и Лука Миливоевич, заменив Натаниэля Клайна и Альбера Самби Локонгу.
"Арсенал" пытался диктовать игру в начале, но свои атаки до ударов не доводил. В итоге первое слово в матче сказал "Пэлас". На 11-й минуте Уилфрид Заха вошел в штрафную с левого фланга и, не заметив Бена Уайта, пробил. Мяч попал в штангу, отскочил в Рамсдейла и ушел на угловой.
На 16-й минуте оборона хозяев провалилась еще раз. Одсонн Эдуар вышел один на один и пробил низом, но Рамсдейл свою команду выручил, вдобавок был зафиксирован офсайд.
Несмотря на оказываемое давление, моментов у "канониров" не было, не считая отраженного голкипером удара Мартина Эдегора.
Тем не менее, "Арсеналу" удалось открыть счет на 28-й минуте. Букайо Сака прострелил с правого фланга на дальний край штрафной, где Габриэль Мартинелли переложил мяч под удобную ногу и поразил дальний угол ворот — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, они раскрепостились и перестали проваливаться в обороне. "Пэлас" был заперт на своей половине поля и незадолго до перерыва пропустил еще раз. Сака сыграл в стенку с Уайтом на правом краю штрафной, сделал еще одно касание и нанес обводящий удар — 2:0.
С началом второго тайма "орлы" стали предпринимать попытки ходить вперед, но уже на 55-й минуты пропустили еще раз. Леандро Троссард сделал кинжальную передачу в штрафную, а там Джака, уже падая, успел отправить мяч в ворота — 3:0.
Правда, на 63-й минуте гости отыграли один гол. После подачи углового мяч застрял в гуще игроков, и расторопнее всех оказался Джеффри Шлюпп — 3:1.
У "Пэлас" вновь появилась надежда. На 72-й минуте Заха имел отличную возможность сократить разницу в счете до минимума, но мяч после удара Уилфрида с угла вратарской площади разошелся с дальним углом.
Все окончательно стало ясно на 74-й минуте, когда вышедший на замену Киран Тирни сделал обратный пас с левого края штрафной в центр, а там Сака пробил в касание — 4:1.
Далее игра была весьма неторопливой. У "Арсенала" все было под контролем, соперник почти не огрызался.
"Арсенал" доказал, что изнурительные 120 минут с разочаровывающим итогом против "Спортинга" не надломили команду. "Канониры" одержали уверенную победу, хотя избавившийся от своего главного тренера "Пэлас" отнюдь не выглядел безнадежным.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
19.03.2023 19:00
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Последние комментарии:
Хейтеры sosnooley
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Если бы не своевременные покупки Троссарда и Жоржиньо, то Сити бы уже догнал. Артета - гений.
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Мораль у Арсенала на высоте! Хотя КП абсолютно проходной соперник..
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КП норм катал. Много моментов, могли и отыграться. Зря уволили Виейра.
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9.03.2023 17:50 #
mancunia-planet
Футбол нужно смотреть, а не сосать хуи, как обычно.
Источник: http://fapl.ru/posts/99256/?c=1
Откровения необразованного дурачка.
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Почему Челси в 10 место?
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Что мешало Артете этим же составом со Спортингом катнуть? Сейчас бы еще с Юве пободались. Я думал как в прошлом году поплывем, но нет, на удивление команда такая же взбитая, нацеленная на победу, кайф как приятно.
+8 и Сити играет с Ливерпулем 1 апреля, не подведите красные братья, будем болеть за вас!
(ответить)
уходим на международный перерыв с +8, збс
(ответить)
Поттер середняк, это уже факт. Мало что с этим тренером изменится, имхо.
у челси одна из лучших полузащит в лиге, как бы кто че не говорил, енцо кова канте закария...лучшие крайки в мире просто...нету ни одной команды щас, у кого были бы такие мощные крайки, как у челси.
защита так же уверенная , сочетания молодости опыта и класса, тиаго бадиашиль фофана, подстрахуют кулибали кукурелья чалоба.
в атаке помимо того что было добавили мудрика фелиша мадуеке....это просто ебейший состав ебейших топарей....у нас 3 топ игрока на одну позицию...стерлинг пуля мудрик....с другого фланга маунт мадуеке зиех
у нас только возможно пробелма с цф...но сука в следующем сезоне при добавлении в этот состав ОСИМХЕНА и НКУНКУ, это просто ебейшее галактикос нахой....просто представьте лучшие крайки в мире, лучший центр поля канте енцо, одна из ебейших атак мира по именам и таланту....нкунку фелиш(???) осимхен маунт хаверц мудрик мадуеке....сука тут бля на 3 состава хватит чтобы выиграть все что угодно....
но со всем этим мы блять 10ые в лиге с абсолютно средней игрой, которая в принципе и отражает положение в таблице, оно заслужено абсолютно.
Это не вина тренера? Хуйня это все про сыгранность состава....если ты топ тренер, ты покажешь по крайней мере наработки, куда идем, что показываем....ПОлгода Поттер в Челси. ПРогресс есть? его нету!
по именам, по таланту, по стоимости челси это просто галактикос. А по факту ебучий середняк по игре. ЭТО ВИНА ТРЕНЕРА
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