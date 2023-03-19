"Арсенал" разгромил "Пэлас"

"Арсенал" реабилитировался за вылет из Лиги Европы, разгромив "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 и увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.

Относительно матча против "Спортинга" в четверг в стартовом составе "канониров" уцелели только Аарон Рамсдейл, Габриэль, Александр Зинченко и Гранит Джака.



В первом после увольнения Патрика Виейра матче в старт "орлов" вернулись Джоэл Уорд и Лука Миливоевич, заменив Натаниэля Клайна и Альбера Самби Локонгу.



"Арсенал" пытался диктовать игру в начале, но свои атаки до ударов не доводил. В итоге первое слово в матче сказал "Пэлас". На 11-й минуте Уилфрид Заха вошел в штрафную с левого фланга и, не заметив Бена Уайта, пробил. Мяч попал в штангу, отскочил в Рамсдейла и ушел на угловой.



На 16-й минуте оборона хозяев провалилась еще раз. Одсонн Эдуар вышел один на один и пробил низом, но Рамсдейл свою команду выручил, вдобавок был зафиксирован офсайд.



Несмотря на оказываемое давление, моментов у "канониров" не было, не считая отраженного голкипером удара Мартина Эдегора.



Тем не менее, "Арсеналу" удалось открыть счет на 28-й минуте. Букайо Сака прострелил с правого фланга на дальний край штрафной, где Габриэль Мартинелли переложил мяч под удобную ногу и поразил дальний угол ворот — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, они раскрепостились и перестали проваливаться в обороне. "Пэлас" был заперт на своей половине поля и незадолго до перерыва пропустил еще раз. Сака сыграл в стенку с Уайтом на правом краю штрафной, сделал еще одно касание и нанес обводящий удар — 2:0.



С началом второго тайма "орлы" стали предпринимать попытки ходить вперед, но уже на 55-й минуты пропустили еще раз. Леандро Троссард сделал кинжальную передачу в штрафную, а там Джака, уже падая, успел отправить мяч в ворота — 3:0.



Правда, на 63-й минуте гости отыграли один гол. После подачи углового мяч застрял в гуще игроков, и расторопнее всех оказался Джеффри Шлюпп — 3:1.



У "Пэлас" вновь появилась надежда. На 72-й минуте Заха имел отличную возможность сократить разницу в счете до минимума, но мяч после удара Уилфрида с угла вратарской площади разошелся с дальним углом.



Все окончательно стало ясно на 74-й минуте, когда вышедший на замену Киран Тирни сделал обратный пас с левого края штрафной в центр, а там Сака пробил в касание — 4:1.



Далее игра была весьма неторопливой. У "Арсенала" все было под контролем, соперник почти не огрызался.



"Арсенал" доказал, что изнурительные 120 минут с разочаровывающим итогом против "Спортинга" не надломили команду. "Канониры" одержали уверенную победу, хотя избавившийся от своего главного тренера "Пэлас" отнюдь не выглядел безнадежным.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче