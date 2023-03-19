Поттер считает, что Хаверцу не следовало дразнить Пикфорда
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер упрекнул своего нападающего Кая Хаверца, который подразнил голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда после гола.
Накануне "Челси" потерял два очка в домашнем противостоянии с "Эвертоном", позволив аутсайдеру Премьер-Лиги вырвать ничью 2:2 на предпоследней минуте.
Ранее во втором тайме Хаверц вывел "синих" вперед, реализовав пенальти. Празднуя свой гол, Кай приложил пальцы к ушам и высунул язык, однако это адресованный Пикфорду жест не впечатлил Поттера.
"Когда игроки забивают, их чувства словно вырываются наружу. Я сам забил не так много голов, поэтому я точно не знаю".
"Ты должен насладиться празднованием, но я не думаю, что тебе нужно вовлекать соперника. Такова моя точна зрения", — цитирует Поттера talkSPORT.
19.03.2023 18:00
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Госпади поттер, ты своими тупыми заменами слил игру! Вина тут вся на тебе тупой ты физрук
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