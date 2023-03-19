МЮ планирует предложить новый контракт Тен Хагу
"Манчестер Юнайтед" планирует предложить новый контракт своему главному тренеру Эрику Тен Хагу, кто бы ни владел клубом.
Тен Хаг только прошлым летом возглавил "Юнайтед", получив контракт на три года. С тех пор Эрик уже завоевал Кубок Лиги, идет на третьем месте в Премьер-Лиге и продвигается в Кубке Англии с Лигой Европы.
На "Олд Траффорд" чувствуют, голландский специалист сделал достаточно, чтобы заслужить новую сделку с увеличенной зарплатой относительно текущих 9 миллионов фунтов в год.
Все потенциальные покупатели "Юнайтед" сходятся в своем мнении насчет Тен Хага, поэтому Эрик будет вознагражден вне зависимости от того, кто будет владеть клубом, утверждает Daily Mirror.
19.03.2023 16:00
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