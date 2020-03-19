Тен Хаг доволен прогрессом Магуайра

Харри Магуайр и Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил прогресс своего капитана Харри Магуайра.

Большую часть этого сезона Магуайр проводит на скамейке запасных, 12 из своих 23 матчей сыграв в кубковых соревнованиях.

В минувший четверг Харри провел все 90 минут в победном для "Юнайтед" матче Лиги Европы против "Реал Бетис" (0:1), и Тен Хагу весьма понравилась игра 30-летнего англичанина.

"Я очень доволен, какой прогресс демонстрирует Харри в данный момент. Он больше доминирует и диктует игру, больше берет инициативу на тренировочном поле, а против "Бетиса" в Севилье мы увидели его лидерские качества, особенно в аспектах вроде инициативы и диктовки игры", — цитирует Тен Хага The Guardian.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2023 15:00

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