Тен Хаг доволен прогрессом Магуайра

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отметил прогресс своего капитана Харри Магуайра.

Большую часть этого сезона Магуайр проводит на скамейке запасных, 12 из своих 23 матчей сыграв в кубковых соревнованиях.



В минувший четверг Харри провел все 90 минут в победном для "Юнайтед" матче Лиги Европы против "Реал Бетис" (0:1), и Тен Хагу весьма понравилась игра 30-летнего англичанина.



"Я очень доволен, какой прогресс демонстрирует Харри в данный момент. Он больше доминирует и диктует игру, больше берет инициативу на тренировочном поле, а против "Бетиса" в Севилье мы увидели его лидерские качества, особенно в аспектах вроде инициативы и диктовки игры", — цитирует Тен Хага The Guardian.