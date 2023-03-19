Гвардиола: "У Холанда возникнет проблема в будущем"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своего нападающего Эрлинга Холанда, что тот создает завышенные ожидания у людей.
Отметившись пента-триком против "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов посреди недели, накануне Холанд добавил к этому хет-трик против "Бернли" в Кубке Англии.
Гвардиола чувствует, что люди будут ожидать подобных голевых чудес от Холанда в каждом матче, однако Хосеп уверен, что это не повлияет на Эрлинга.
"У этого парня возникнет проблема в будущем, потому что каждый будет от него ожидать три-четыре гола в каждом матче, а этому не бывать".
"Но я знаю его, его это не волнует. Он так позитивен и оптимистичен в своей жизни. Он никогда не жалуется, и если команда играет в хорошем темпе, он будет забивать голы. Я не знаю, сколько точно он сможет забить".
"Он так эффективен и таит столь невероятную угрозу благодаря своей мощи. Также ему помогает то, что он наслаждается своей жизнью и всегда думает о хорошем", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
19.03.2023 14:00
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про настрой хорошо подмечено, приятно наблюдать за игрой, когда игроки получают кайф от футбола, а не ходят как на завод.
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КОРОЛЬ!!!
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