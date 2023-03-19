Джулиан Уорд сменит "Ливерпуль" на "Аякс"

Спортивный директор "Ливерпуля" Джулиан Уорд договорился о своем переходе в "Аякс".

Напомним, еще в ноябре Уорд объявил, что покинет "Ливерпуль" в конце этого сезона, хотя Джулиан только прошлым летом стал спортивным директором "красных", сменив в этой роли Майкла Эдвардса.



По информации Daily Mirror, сейчас Уорд определился с новым местом работы, совершив прорыв в переговорах с исполнительным директором "Аякса" Эдвином Ван дер Саром насчет финансовых условий.



Уорд приступит к исполнению своих обязанностей с Амстердаме с 1 июля и поможет голландскому гранду компенсировать потерю Марка Овермарса, уволенного после обвинений в сексуальных домогательствах к коллегам женского пола.



Уорд, который привел в "Ливерпуль" Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса, имеет обширную связь контактов в Южной Америке, а также в Португалии, где он одно время трудился скаутом "красных".