"Вулверхэмптон" смирился с тем, что Невеш уйдет

"Вулверхэмптон" смирился с неизбежностью ухода полузащитника Рубена Невеша грядущим летом.

В данный момент Невеш приближается к 12 заключительным месяцам по своему действующему контракту и продлевать сотрудничество с "Вулверхэмптоном" не собирается.



План Рубена состоит в том, чтобы попробовать себя в одном из крупнейших клубов Премьер-Лиги или Европы, и у 26-летнего португальца хватает вариантов для продолжения карьеры.



Заполучить Невеша, оцениваемого в 50 миллионов фунтов, хотят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Барселона" и "Реал".



Как утверждает Daily Mirror, "волки" будут открыты к предложениям насчет Невеша, но предпочли бы продать Рубена, выступающего на "Молинью" с 2017 года, за пределы Премьер-Лиги.