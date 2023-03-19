Ширер допускает, что Холанд забьет 60 голов в этом сезоне

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер допустил, что бомбардир Эрлинг Холанд достигнет рубежа в 60 голов в этом сезоне.

В субботу Холанд отметился очередным хет-триком, благодаря чему "Сити" разгромил "Бернли" со счетом 6:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии.



Будучи лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен с 260 голами, Ширер восхищается успехами Холанда, на счету которого уже 42 забитых мяча за "горожан" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



"Холанд — зверь. Он голевая машина. Он живет и дышит голами. Если он не забивает, ему не уснуть ночью. Забивая, он хочет забить следующий гол, следующий и следующий. Он великолепен, и эта команда, должно быть, является мечтой для него, учитывая количество создаваемых ими моментов".



"Холанд практически не касался мяча до первого гола. "Манчестер Сити" не показывал хорошей игры в первые 30 минут".



"Он может забить 50 голов. Возможно, даже 60. Это безумие", — сообщил Ширер в эфире BBC.