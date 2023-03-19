Конте скептичен насчет попадания "Тоттенхэма" в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в своей текущей форме его команда не сможет рассчитывать на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Конте остался крайне разочарован тем, что его команда разбазарила преимуществ в два гола против "Саутгемптона" и осталась без победы на "Сент-Мэри" (3:3).



После окончания субботнего матча Конте скептически оценил текущую форму команды и шансы "шпор" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



"Остается 10 матчей, и некоторые люди думают, что мы можем сражаться. Сражаться за что с этим духом, этим настроем, этой самоотдачей? За что? За седьмое, восьмое, 10-е место?



"Мы — это 11 игроков, выходящих на поле. Я вижу эгоистичных игроков, я вижу игроков, которые не хотят помогать друг другу и вкладывать в игру свою душу".



"Я не привык к такой ситуации. Я по-настоящему расстроен, и каждый должен взять ответственность на себя", — цитирует Конте BBC.