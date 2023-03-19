Конте скептичен насчет попадания "Тоттенхэма" в топ-4
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в своей текущей форме его команда не сможет рассчитывать на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Конте остался крайне разочарован тем, что его команда разбазарила преимуществ в два гола против "Саутгемптона" и осталась без победы на "Сент-Мэри" (3:3).
После окончания субботнего матча Конте скептически оценил текущую форму команды и шансы "шпор" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
"Остается 10 матчей, и некоторые люди думают, что мы можем сражаться. Сражаться за что с этим духом, этим настроем, этой самоотдачей? За что? За седьмое, восьмое, 10-е место?
"Мы — это 11 игроков, выходящих на поле. Я вижу эгоистичных игроков, я вижу игроков, которые не хотят помогать друг другу и вкладывать в игру свою душу".
"Я не привык к такой ситуации. Я по-настоящему расстроен, и каждый должен взять ответственность на себя", — цитирует Конте BBC.
19.03.2023 10:00
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Конте токсичен!
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как же хочется отступных)))
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Сидел бы в Интере и не вые6ывался, брал бы чемпик
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