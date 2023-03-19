"Челси" сделал запрос насчет стадиона "Фулхэма"

Крэйвен Коттадж "Челси" обратился к "Фулхэму" насчет возможности задействовать стадион "дачников" "Крэйвен Коттадж", пока идет реконструкция "Стэмфорд Бридж".

Покупая "Челси" в прошлом году, американский бизнесмен Тодд Бели взял на себя обязательство инвестировать в инфраструктуру лондонского клуба, включая "Стэмфорд Бридж".

Daily Mail подтверждает ранее опубликованную информацию о том, что "синие" склоняются к полному сносу "Стэмфорд Бридж" и строительству на его месте новой 60-тысячной арены.

Нюанс в том, что этот процесс будет стоит "Челси" 2 миллиарда фунтов и займет минимум четыре года, и на этот период "синим" потребуется временное пристанище.

Как и "Тоттенхэм" в свое время, "Челси" рассматривает возможность, чтобы сделать своим временным домом "Уэмбли", но это не единственный доступный вариант.

Также "синие" присматриваются к регбийному стадиону "Твикенхэм" и упомянутому "Крэйвен Коттадж". Более того, Бели уже обратился к своему соотечественнику и владельцу "Фулхэма" Шахиду Хану.

Наконец, "Челси" держит в уме и комбинированный вариант, предполагающий, что львиную долю матчей Премьер-Лиги "синие" будут играть на "Крэйвен Коттадж", а большие поединки английского первенства и Лиги Чемпионов — на "Уэмбли" или "Твикенхэме".


Метки Крэйвен Коттадж, стадионы, Стэмфорд Бридж, Твикенхэм, Уэмбли, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 19.03.2023 09:14 # takernotagiver
    Вон, у ВестХэма - огонь-стадион. Они как раз в зоне вылета.

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  2. gary47 19.03.2023 09:09 # gary47
    Тоже, как увидел заголовок, подумал о Твикенхэме.

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