"Челси" указал Менди на дверь

"Челси" сообщил своему голкиперу Эдуару Менди, что тот волен покинуть клуб грядущим летом.

Менди был первым номером "Челси" при Фрэнке Лэмпарде и Томасе Тухеле, однако с момента назначения Грэма Поттера главным тренером "синих" Эдуард вчистую проигрывает конкуренцию Кепе Аррисабалаге.



Сейчас у Менди остается всего один полный год по действующему контракту, и в данный момент крайне маловероятно, что 30-летний сенегалец заключит новую сделку.



Daily Mirror называет Менди в числе игроков, насчет которых боссы "Челси" будут готов выслушать предложения грядущим летом — за два последних трансферных окна "синие" совершили множество приобретений, и теперь им нужно укоротить состав.



Если Менди действительно покинет "Стэмфорд Бридж", то в качестве дублера для Кепы Поттер сможет использовать Маркуса Беттинелли или перспективного Габриэля Слонину.