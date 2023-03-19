"Челси" указал Менди на дверь
"Челси" сообщил своему голкиперу Эдуару Менди, что тот волен покинуть клуб грядущим летом.
Менди был первым номером "Челси" при Фрэнке Лэмпарде и Томасе Тухеле, однако с момента назначения Грэма Поттера главным тренером "синих" Эдуард вчистую проигрывает конкуренцию Кепе Аррисабалаге.
Сейчас у Менди остается всего один полный год по действующему контракту, и в данный момент крайне маловероятно, что 30-летний сенегалец заключит новую сделку.
Daily Mirror называет Менди в числе игроков, насчет которых боссы "Челси" будут готов выслушать предложения грядущим летом — за два последних трансферных окна "синие" совершили множество приобретений, и теперь им нужно укоротить состав.
Если Менди действительно покинет "Стэмфорд Бридж", то в качестве дублера для Кепы Поттер сможет использовать Маркуса Беттинелли или перспективного Габриэля Слонину.
19.03.2023 08:00
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Последние комментарии:
Спасибо Менди за титулы! Но пора прощатся.
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Лучий трансфер 2020 (с) фонаты Чолси
Лучий голкипир АПЛ (с) фонаты Чолси
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Наxуй кепу, Менди лучше
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Никогда особо не нравился, как и Кепа. Нужен новый первый номер
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Хороший кипер же, всяко лучше Кепы, уверенее.
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