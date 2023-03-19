"Челси" указал Менди на дверь

Эдуар Менди "Челси" сообщил своему голкиперу Эдуару Менди, что тот волен покинуть клуб грядущим летом.

Менди был первым номером "Челси" при Фрэнке Лэмпарде и Томасе Тухеле, однако с момента назначения Грэма Поттера главным тренером "синих" Эдуард вчистую проигрывает конкуренцию Кепе Аррисабалаге.

Сейчас у Менди остается всего один полный год по действующему контракту, и в данный момент крайне маловероятно, что 30-летний сенегалец заключит новую сделку.

Daily Mirror называет Менди в числе игроков, насчет которых боссы "Челси" будут готов выслушать предложения грядущим летом — за два последних трансферных окна "синие" совершили множество приобретений, и теперь им нужно укоротить состав.

Если Менди действительно покинет "Стэмфорд Бридж", то в качестве дублера для Кепы Поттер сможет использовать Маркуса Беттинелли или перспективного Габриэля Слонину.


Метки Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1496

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 19.03.2023 09:26 # chelsiukpro
    Спасибо Менди за титулы! Но пора прощатся.

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  2. superglor 19.03.2023 08:34 # superglor
    Лучий трансфер 2020 (с) фонаты Чолси
    Лучий голкипир АПЛ (с) фонаты Чолси

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  3. drogba11cool 19.03.2023 08:34 # drogba11cool
    Наxуй кепу, Менди лучше

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  4. division 19.03.2023 08:31 # division
    Никогда особо не нравился, как и Кепа. Нужен новый первый номер

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  5. chelsea88 19.03.2023 08:23 # chelsea88
    Хороший кипер же, всяко лучше Кепы, уверенее.

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