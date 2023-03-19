Компани: "Холанд способен стать великим игроком"

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани уверен, что нападающий Эрлинг Холанд способен стать одним из величайших игроков в футболе.

Накануне "Сити" отпраздновал победу 6:0 над "Бернли" в 1/4 финала Кубка Англии, а Холанд оформил хет-трик и достиг отметки в 42 гола в этом сезоне. Для этого ему потребовалось 37 матчей.



В свое время Компани поиграл против некоторых из величайших атакующих игроков, в сравнении с которыми, как считает Венсан, у Холанда есть преимущество. Эрлингу только 22 года, и он способен значительно прибавить.



"Мне довелось противостоять величайшим игрокам современности вроде Месси, Роналдиньо, Зидана, Криштиану Роналду".



"Они являются частью очень особенной элиты, и я думаю, даже самым лучшим очень сложно останавливать этих парней, что бы ни говорили, потому что эти парни все равно найдут способ забить, как и Эрлинг будет находить способ забить".



"На мой взгляд, самая важная вещь в его игре заключается в том, что он все еще может прибавить, и это может сделать разницу относительно других суперзвезд. Для меня он уже выглядит суперзвездой, и при этом он готов совершенствоваться. Это приятно видеть".



"Думаю, его результативность ставит его в определенный ряд, определенную корзину. Достаточно взглянуть, сколько забивает. Слова здесь излишни".



"Это самая сложная часть игры, но я вижу настрой становиться лучше. Он улучшил свою игру относительно перехода сюда шесть месяцев назад, и если он продолжит в том же духе, его будут считать великим. Такое бывает нечасто", — цитирует Компани The Independent.