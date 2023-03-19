28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья
В воскресенье, 19 марта, поединком "Арсенала" и "Кристал Пэлас" продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
В случае победы "Арсенал" наберет 69 очков — как за весь прошлый сезон. "Канониры" выиграли все пять последних матчей в Премьер-Лиге.
"Кристал Пэлас" не знает побед уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду. В этот период "орлы" набрали пять очков, забили четыре гола и нанесли 26 ударов, по каждому из трех показателей являясь худшей командой в дивизионе.
"Пэлас" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Арсенала" в чемпионате. "Канониры" теряли очки во всех четырех последних домашних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге.
Полузащитник "Пэлас" Альбер Самби Локонга не сыграет из-за условий своей аренды. Висенте Гуаита, Уилл Хьюз и Джеймс Макартур находятся под вопросом.
"Арсеналу" предстоит оценить состояние защитников Вильяма Салиба и Такехиро Томиясу, которые были вынужденно заменены против "Спортинга" в четверг.
19.03.2023 06:00
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Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки.
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10 это как 1, только без нуля. ИМПЕРАТОРЫ!
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Я думаю что Виейра вернут после этого матча. Его отстранили специально, потому что он хотел сдать игру своему бывшему клубишке. После проведения профилактической беседы будет снова тренировать.
Болеем за Кристал Пэлас сегодня.
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Вперед Кристал Пелас! Лучшая команда столицы, Короли Лондона. От лица всей Англии мы представляем объединенную силу против заднеприводного покерного клуба и будем сражаться сегодня за победу!
ПЕЛАС КОМОНЕ!
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