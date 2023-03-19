28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 19 марта, поединком "Арсенала" и "Кристал Пэлас" продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В случае победы "Арсенал" наберет 69 очков — как за весь прошлый сезон. "Канониры" выиграли все пять последних матчей в Премьер-Лиге.



"Кристал Пэлас" не знает побед уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду. В этот период "орлы" набрали пять очков, забили четыре гола и нанесли 26 ударов, по каждому из трех показателей являясь худшей командой в дивизионе.



"Пэлас" выиграл только два из 22 последних выездных матчей против "Арсенала" в чемпионате. "Канониры" теряли очки во всех четырех последних домашних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Пэлас" Альбер Самби Локонга не сыграет из-за условий своей аренды. Висенте Гуаита, Уилл Хьюз и Джеймс Макартур находятся под вопросом.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние защитников Вильяма Салиба и Такехиро Томиясу, которые были вынужденно заменены против "Спортинга" в четверг.