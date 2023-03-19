Поттер: "Думали, что играем достаточно хорошо для трех очков"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер чувствует, что своей игрой его команда заслуживала победу против "Эвертона".

Гол Эллиса Симмса на предпосленей минуте оставил "Челси" без победы в домашнем противостоянии с аутсайдером Премьер-Лиги — 2:2.



Поттер остался доволен своей командой, если не считать оборонительных действий. Больше всего Грэма расстроил именно результат субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



"Мы многое сделали хорошо, и мы расстроены пропущенными голами. Мы думали, что играем достаточно хорошо для трех очков, но в конце концов ты не добиваешься результата, если не обороняешься хорошо".



"Мы проигрывали дуэли в штрафной, а когда ты проигрываешь дуэли, возникает опасность. Нужно отдать должное "Эвертону", они хороши в этом, но мы должны были действовать лучше. Это расстраивает. В нашей игре было много хороших вещей, но мы набрали лишь очко".



"В индивидуальном и командном отношении было много позитива, но когда ты не набираешь три очка, остается привкус горечи", — сообщил Поттер BBC.