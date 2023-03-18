Конте: "Владельцы "Тоттенхэма" виноваты в отсутствии трофеев"
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте упрекнул владельцев своего клуба в отсутствии амбиций.
После упущенной победы против "Саутгемптона" (3:3) Конте был настроен предельно критично к своим игрокам, обвинив тех в эгоизме.
Также досталось от Антонио и президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви, которого, как предполагает итальянец, устраивает отсутствие трофеев.
"Они здесь привыкли к этому. Они не хотят играть за что-нибудь важное".
"Они не хотят играть под давлением, они не хотят испытывать стресс при игре. Так им проще. Такова история "Тоттенхэма".
"Владелец здесь 20 лет, и они никогда ничего не выигрывали, но почему? Виноват каждый тренер, что здесь был, или это все-таки вина клуба? Я видел, какие тренеры были на скамейке "Тоттенхэма".
"В каждый момент времени они оберегают сложившееся положение вещей, рискуя фигурой тренера".
"До сих пор я пытался скрывать эту ситуацию, но не сейчас. Повторюсь, увиденное мной сегодня неприемлемо. Это также неприемлемо для фанатов".
"Они следуют за нами, платят за билеты, и это неприемлемо, что они видят такого рода игру. Мы должны хорошенько подумать об этом", — цитирует Конте Sky Sports.
18.03.2023 23:00
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