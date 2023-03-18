"Сити" стал первым полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" сверхуверенно вышел в полуфинал Кубка Англии, дома разгромив лидирующий в Чемпионшипе "Бернли" со счетом 6:0.
"Бордовые" заметно меньше владели мячом в начале матча, но при этом производили хорошее впечатление, делая ставку на быстрые комбинации. Что важно, эти комбинации завершались ударами.
Однако более высокий класс "горожан" все же дал о себе знать. На 32-й минуте Холанд скинул мяч на Хулиана Альвареса, а тот сразу же запустил Эрлинга в прорыв. Норвежец успел катнуть снаряд мимо рванувшего ему навстречу голкипера — 1:0.
А спустя три минуты Холанд оформил дубль. Эрлинг пробил в касание с границы вратарской площади после идеального прострела от Фила Фодена с левого фланга — 2:0.
Сделав передышку, во втором тайме Холанд продолжил разрывать оборону "Бернли". И на 59-й минуте Эрлинг в касание добил мяч в ворота после удара Фодена в штангу — 3:0.
На 62-й минуте отличился и Альварес. Хулиан поразил свободный угол ворот с трех метров после отличной передачи Кевина Де Брюйне — 4:0.
Спустя шесть минут свой гол забил Коул Палмер. Вышедший на замену юниор нанес удар в касание с границы вратарской по отбитому голкипером мячу — 5:0.
На 73-й минуте гости пропустили в шестой раз. Альварес ворвался в штрафную по правому краю с защитником на плечах, остановился, с помощью финта ушел от опекуна и поразил ворота — 6:0.
Шестью голами "Сити" решил ограничиться. Концовка матча прошла совершенно безмятежно.
"Бернли" неплохо выглядел в начале матча, но в своей текущей форме Холанд просто неудержим. После первых двух голов Эрлинга уже все было ясно, и "горожане" просто добили лежачего оппонента.
"Манчестер Сити" — "Бернли" — 6:0 (2:0)
Голы: Холанд 32, 35, 59, Альварес 62, 73, Палмер 68.
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш (Аканджи 63), Лапорт, Льюис (Гомес 66), Родри (Филлипс 66), Де Брюйне (Грилиш 89), Махрез, Альварес, Фоден, Холанд (Палмер 63).
"Бернли": Пикок-Фаррелл, Матсен (Тэйлор 77), Байер, Аль-Дахиль, Робертс, Гудмундссон (Корк 45), Каллен, Зарури, Телла (Обафеми 64), Витиньо (Бастьен 77), Фостер (Барнс 45).
Предупреждение: Барнс.
18.03.2023 22:45
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Кек.) Уверен, здешние "кринжи во плоти", то бишь жалкие хэйтерки, очень надеялись на осечку КОРОЛЕЙ! Это уже у них на подсознательном уровне, кажись.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
(ответить)
Пидарасня крепостная
Не смотрите апл, нахуй с нашего сайта
(ответить)
Эту ЛЧ выиграет ПСЖ, а потом их тренера позовут в Челси (с) какой-то малолетний анонир недоносок
(ответить)
ЛЧ - Бавария.
Кубок- Сити.
Чемпион Англии - Арсенал.
(ответить)
Манчестер Сити выиграет АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии.
(ответить)
Не удивлюсь если в итоге Мю выиграет кубок.
(ответить)
Могут зацепить чашку в этом сезоне
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Пенсы, що з ибалом?))
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Сегодня что то всех прорвало на голы.
3-0.
1-1.
3-3.
2-4.
2-2.
6-0.
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я так и не понял, почему канте не вышел на поле, братишки
я так ждал...так ждал...
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Холанд забил девять голов с прошлой недели. Вовремя на пик формы вышел.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ
ЭРЛИНГ БРЕУТ ХОЛАНД
ВИКИНГ!
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КОРОЛИ!!!
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