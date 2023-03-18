"Сити" стал первым полуфиналистом Кубка Англии

"Манчестер Сити" сверхуверенно вышел в полуфинал Кубка Англии, дома разгромив лидирующий в Чемпионшипе "Бернли" со счетом 6:0.

"Бордовые" заметно меньше владели мячом в начале матча, но при этом производили хорошее впечатление, делая ставку на быстрые комбинации. Что важно, эти комбинации завершались ударами.



Однако более высокий класс "горожан" все же дал о себе знать. На 32-й минуте Холанд скинул мяч на Хулиана Альвареса, а тот сразу же запустил Эрлинга в прорыв. Норвежец успел катнуть снаряд мимо рванувшего ему навстречу голкипера — 1:0.



А спустя три минуты Холанд оформил дубль. Эрлинг пробил в касание с границы вратарской площади после идеального прострела от Фила Фодена с левого фланга — 2:0.



Сделав передышку, во втором тайме Холанд продолжил разрывать оборону "Бернли". И на 59-й минуте Эрлинг в касание добил мяч в ворота после удара Фодена в штангу — 3:0.



На 62-й минуте отличился и Альварес. Хулиан поразил свободный угол ворот с трех метров после отличной передачи Кевина Де Брюйне — 4:0.



Спустя шесть минут свой гол забил Коул Палмер. Вышедший на замену юниор нанес удар в касание с границы вратарской по отбитому голкипером мячу — 5:0.



На 73-й минуте гости пропустили в шестой раз. Альварес ворвался в штрафную по правому краю с защитником на плечах, остановился, с помощью финта ушел от опекуна и поразил ворота — 6:0.



Шестью голами "Сити" решил ограничиться. Концовка матча прошла совершенно безмятежно.



"Бернли" неплохо выглядел в начале матча, но в своей текущей форме Холанд просто неудержим. После первых двух голов Эрлинга уже все было ясно, и "горожане" просто добили лежачего оппонента.



"Манчестер Сити" — "Бернли" — 6:0 (2:0)



Голы: Холанд 32, 35, 59, Альварес 62, 73, Палмер 68.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш (Аканджи 63), Лапорт, Льюис (Гомес 66), Родри (Филлипс 66), Де Брюйне (Грилиш 89), Махрез, Альварес, Фоден, Холанд (Палмер 63).



"Бернли": Пикок-Фаррелл, Матсен (Тэйлор 77), Байер, Аль-Дахиль, Робертс, Гудмундссон (Корк 45), Каллен, Зарури, Телла (Обафеми 64), Витиньо (Бастьен 77), Фостер (Барнс 45).



Предупреждение: Барнс.