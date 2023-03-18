"Сити" стал первым полуфиналистом Кубка Англии

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" сверхуверенно вышел в полуфинал Кубка Англии, дома разгромив лидирующий в Чемпионшипе "Бернли" со счетом 6:0.

"Бордовые" заметно меньше владели мячом в начале матча, но при этом производили хорошее впечатление, делая ставку на быстрые комбинации. Что важно, эти комбинации завершались ударами.

Однако более высокий класс "горожан" все же дал о себе знать. На 32-й минуте Холанд скинул мяч на Хулиана Альвареса, а тот сразу же запустил Эрлинга в прорыв. Норвежец успел катнуть снаряд мимо рванувшего ему навстречу голкипера — 1:0.

А спустя три минуты Холанд оформил дубль. Эрлинг пробил в касание с границы вратарской площади после идеального прострела от Фила Фодена с левого фланга — 2:0.

Сделав передышку, во втором тайме Холанд продолжил разрывать оборону "Бернли". И на 59-й минуте Эрлинг в касание добил мяч в ворота после удара Фодена в штангу — 3:0.

На 62-й минуте отличился и Альварес. Хулиан поразил свободный угол ворот с трех метров после отличной передачи Кевина Де Брюйне — 4:0.

Спустя шесть минут свой гол забил Коул Палмер. Вышедший на замену юниор нанес удар в касание с границы вратарской по отбитому голкипером мячу — 5:0.

На 73-й минуте гости пропустили в шестой раз. Альварес ворвался в штрафную по правому краю с защитником на плечах, остановился, с помощью финта ушел от опекуна и поразил ворота — 6:0.

Шестью голами "Сити" решил ограничиться. Концовка матча прошла совершенно безмятежно.

"Бернли" неплохо выглядел в начале матча, но в своей текущей форме Холанд просто неудержим. После первых двух голов Эрлинга уже все было ясно, и "горожане" просто добили лежачего оппонента.

"Манчестер Сити" — "Бернли" — 6:0 (2:0)

Голы: Холанд 32, 35, 59, Альварес 62, 73, Палмер 68.

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш (Аканджи 63), Лапорт, Льюис (Гомес 66), Родри (Филлипс 66), Де Брюйне (Грилиш 89), Махрез, Альварес, Фоден, Холанд (Палмер 63).

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Матсен (Тэйлор 77), Байер, Аль-Дахиль, Робертс, Гудмундссон (Корк 45), Каллен, Зарури, Телла (Обафеми 64), Витиньо (Бастьен 77), Фостер (Барнс 45).

Предупреждение: Барнс.


Метки Бернли, Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 22:45

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Последние комментарии:




  1. mc-od 18.03.2023 23:17 # mc-od
    Кек.) Уверен, здешние "кринжи во плоти", то бишь жалкие хэйтерки, очень надеялись на осечку КОРОЛЕЙ! Это уже у них на подсознательном уровне, кажись.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  2. xah 18.03.2023 23:13 # xah
    Пидарасня крепостная

    Не смотрите апл, нахуй с нашего сайта

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  3. moneycity 18.03.2023 23:13 # moneycity
    Эту ЛЧ выиграет ПСЖ, а потом их тренера позовут в Челси (с) какой-то малолетний анонир недоносок

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  4. hunter022 18.03.2023 23:11 # hunter022
    ЛЧ - Бавария.
    Кубок- Сити.
    Чемпион Англии - Арсенал.

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  5. moneycity 18.03.2023 23:09 # moneycity
    Манчестер Сити выиграет АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии.

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  6. takernotagiver 18.03.2023 23:02 # takernotagiver
    Не удивлюсь если в итоге Мю выиграет кубок.

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  7. gameboy 18.03.2023 23:00 # gameboy
    Могут зацепить чашку в этом сезоне

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  8. pepguardiola 18.03.2023 22:59 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  9. narcot 18.03.2023 22:58 # narcot
    Пенсы, що з ибалом?))

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  10. pogrebderevo 18.03.2023 22:57 # pogrebderevo
    Сегодня что то всех прорвало на голы.
    3-0.
    1-1.
    3-3.
    2-4.
    2-2.
    6-0.

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  11. thegodfather 18.03.2023 22:51 # thegodfather
    я так и не понял, почему канте не вышел на поле, братишки
    я так ждал...так ждал...

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  12. brown-ale 18.03.2023 22:51 # brown-ale
    Холанд забил девять голов с прошлой недели. Вовремя на пик формы вышел.

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  13. superglor 18.03.2023 22:49 # superglor
    ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ
    ЭРЛИНГ БРЕУТ ХОЛАНД
    ВИКИНГ!

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  14. true-manc 18.03.2023 22:47 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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