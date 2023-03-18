"Челси" упустил победу против "Эвертона"

Эллис Симмс Упустив победу против "Эвертона" на предпоследней минуте (2:2), "Челси" вернулся на излюбленную 10-ю позицию в таблице Премьер-Лиги.

Относительно победы над "Лестером" неделю назад в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс и Кристиан Пулишич.

Наставник "ирисок" Шон Дайч доверился тем же 11 игрокам, что выходили на победный матч против "Брентфорда".

Матч начался со штурма "Челси". "Эвертон" оборонялся всей командой, но делал это дисциплинированно и не допускал паники. Пару раз Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру, но ничего серьезного.

Во второй половине первого тайма гости отодвинули игру от своих ворот, немного пощупали мяч и даже отметились несколькими неточными ударами.

В начале второго тайма Пикфорд впервые по-настоящему напрягся, отразив удар головой Кая Хаверца.

"Синие" в хорошем темпе начали второй тайм и на 53-й минуте открыли счет. Это Жоау Фелиш подхватил отбитый к границе штрафной площади мяч и нанес бильярдный удар в притирку со штангой — 1:0.

Спустя три минуты мяч еще раз побывал в воротах Пикфорда, однако гол Пулишича, пробивавшего с линии штрафной, не был засчитан из-за офсайда у отдававшего ему пас пяткой Фелиша.

Пропущенный гол заставил "Эвертон" активизироваться. "Ириски" не просто это сделали, но и на 69-й минуте сравняли счет. Абдулай Дукуре пробил головой с близкого расстояния после подачи углового и скидки Джеймса Тарковски — 1:1.

Спустя всего несколько минут Тарковски нарушил правила в своей штрафной на Джеймсе, а Хаверц четко реализовал назначенный пенальти — 2:1.

Концовка матча выдалась очень напряженной для хозяев, которые так и не удержали победный счет. На предпоследней минуте Эллис Симс поставил плечо Калиду Кулибали, ворвался в штрафную по левому краю и расстрелял ворота — 2:2.

"Синие" устроили навал в компенсированное время, но было уже слишком поздно — победа от них ускользнула.

"Челси" сделал более чем достаточно, чтобы одержать победу в этом матче, однако "синие" имеют тенденцию совершенно терять контроль над игрой, и мотивированный "Эвертон" этим сполна воспользовался.

"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 22:30

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Последние комментарии:




  1. yamateh 18.03.2023 23:00 # yamateh
    Какая же многоходовочка от Поттера. Хотят показаться слабыми, чтоб усыпить Реал. Гений

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  2. gameboy 18.03.2023 22:58 # gameboy
    Абсолютно новый подзалупси

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  3. ian 18.03.2023 22:49 # ian
    А трансферы для чего делались, раз с 10 места не могут сдвинуться

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  4. cristean2 18.03.2023 22:48 # cristean2
    Да пох.уй на АПЛ уже давно

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  5. ian 18.03.2023 22:48 # ian
    Эвертон потерял 2 очка
    только ленивый не нагинает 6:0си

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  6. alexomck 18.03.2023 22:46 # alexomck
    1 Наполи 68

    10 Челси 38

    как же круто Кулибали усилил Челси и ослабил неаполитанцев:)

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  7. acceptodessa 18.03.2023 22:43 # acceptodessa
    ну что за адовые членососы. прямо как чолсе88

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  8. alexomck 18.03.2023 22:42 # alexomck
    10 Челси 38

    Источник: http://fapl.ru/table/

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  9. jirrort 18.03.2023 22:42 # jirrort
    Норм матч.

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  10. thegodfather 18.03.2023 22:39 # thegodfather
    КРАСИВО ДОДЖИМ ЛИГУ КОНФЕРЕНЦИЙ!!!
    ИМПЕРАТОРЫ

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  11. brown-ale 18.03.2023 22:39 # brown-ale
    Быть десятыми не бросим...

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  12. takernotagiver 18.03.2023 22:38 # takernotagiver
    Да все понятно. Просто Реал хотят удивить. Прикидываются немощной командой, а потом как накидают сливочным целую авоську)

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  13. pogrebderevo 18.03.2023 22:38 # pogrebderevo
    Что гложет Калиду Кулибали

    Складывается ощущение что чемпионство Наполи давит на него. Чувак играет без огня.

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  14. true-manc 18.03.2023 22:38 # true-manc
    какульси ето просто фекальси, братишки(((

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  15. sisyazavr 18.03.2023 22:37 # sisyazavr
    Удачи

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  16. superglor 18.03.2023 22:36 # superglor
    Да кому интересно это недоразумение с 10 места, когда Сити громит и щас уже 2 очка отставания будет.

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  17. moneycity 18.03.2023 22:36 # moneycity
    Абсолютно новый какульси.

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  18. mancunia-planet 18.03.2023 22:35 # mancunia-planet
    Нужно дать Поттеру время и ещё 600 лямов

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