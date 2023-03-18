"Челси" упустил победу против "Эвертона"
Упустив победу против "Эвертона" на предпоследней минуте (2:2), "Челси" вернулся на излюбленную 10-ю позицию в таблице Премьер-Лиги.
Относительно победы над "Лестером" неделю назад в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс и Кристиан Пулишич.
Наставник "ирисок" Шон Дайч доверился тем же 11 игрокам, что выходили на победный матч против "Брентфорда".
Матч начался со штурма "Челси". "Эвертон" оборонялся всей командой, но делал это дисциплинированно и не допускал паники. Пару раз Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру, но ничего серьезного.
Во второй половине первого тайма гости отодвинули игру от своих ворот, немного пощупали мяч и даже отметились несколькими неточными ударами.
В начале второго тайма Пикфорд впервые по-настоящему напрягся, отразив удар головой Кая Хаверца.
"Синие" в хорошем темпе начали второй тайм и на 53-й минуте открыли счет. Это Жоау Фелиш подхватил отбитый к границе штрафной площади мяч и нанес бильярдный удар в притирку со штангой — 1:0.
Спустя три минуты мяч еще раз побывал в воротах Пикфорда, однако гол Пулишича, пробивавшего с линии штрафной, не был засчитан из-за офсайда у отдававшего ему пас пяткой Фелиша.
Пропущенный гол заставил "Эвертон" активизироваться. "Ириски" не просто это сделали, но и на 69-й минуте сравняли счет. Абдулай Дукуре пробил головой с близкого расстояния после подачи углового и скидки Джеймса Тарковски — 1:1.
Спустя всего несколько минут Тарковски нарушил правила в своей штрафной на Джеймсе, а Хаверц четко реализовал назначенный пенальти — 2:1.
Концовка матча выдалась очень напряженной для хозяев, которые так и не удержали победный счет. На предпоследней минуте Эллис Симс поставил плечо Калиду Кулибали, ворвался в штрафную по левому краю и расстрелял ворота — 2:2.
"Синие" устроили навал в компенсированное время, но было уже слишком поздно — победа от них ускользнула.
"Челси" сделал более чем достаточно, чтобы одержать победу в этом матче, однако "синие" имеют тенденцию совершенно терять контроль над игрой, и мотивированный "Эвертон" этим сполна воспользовался.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
18.03.2023 22:30
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Последние комментарии:
Какая же многоходовочка от Поттера. Хотят показаться слабыми, чтоб усыпить Реал. Гений
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Абсолютно новый подзалупси
(ответить)
А трансферы для чего делались, раз с 10 места не могут сдвинуться
(ответить)
Да пох.уй на АПЛ уже давно
(ответить)
Эвертон потерял 2 очка
только ленивый не нагинает 6:0си
(ответить)
1 Наполи 68
10 Челси 38
как же круто Кулибали усилил Челси и ослабил неаполитанцев:)
(ответить)
ну что за адовые членососы. прямо как чолсе88
(ответить)
10 Челси 38
Источник: http://fapl.ru/table/
(ответить)
Норм матч.
(ответить)
КРАСИВО ДОДЖИМ ЛИГУ КОНФЕРЕНЦИЙ!!!
ИМПЕРАТОРЫ
(ответить)
Быть десятыми не бросим...
(ответить)
Да все понятно. Просто Реал хотят удивить. Прикидываются немощной командой, а потом как накидают сливочным целую авоську)
(ответить)
Что гложет Калиду Кулибали
Складывается ощущение что чемпионство Наполи давит на него. Чувак играет без огня.
(ответить)
какульси ето просто фекальси, братишки(((
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Удачи
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Да кому интересно это недоразумение с 10 места, когда Сити громит и щас уже 2 очка отставания будет.
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Абсолютно новый какульси.
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Нужно дать Поттеру время и ещё 600 лямов
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