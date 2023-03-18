Агент опроверг слухи о намерении Салаха уйти из "Ливерпуля"

Агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха опроверг слухи о том, что его клиент помышляет о смене клуба грядущим летом.

Несмотря на то, что сам Салах забил 22 гола во всех турнирах, этот сезон складывается очень непросто для "Ливерпуля", который уже лишился шансов на трофеи и даже может не попасть в Лигу Чемпионов.



На днях во французской прессе появилась информация, что Мохамед все больше чувствует, что его цикл в "Ливерпуле" подходит к концу, как это почувствовал Садио Мане в прошлом сезоне, и Роберто Фирмино — в этом.



Сегодня агент Рами Аббас отреагировал в твиттере на эту публикацию и дал понять, что уход 30-летнего египтянина, наиболее предпочтительным направлением которого называлась Испания, не обсуждается.



"Откуда вы берете это, если Мохамед и я даже не обсуждали это? Пожалуйста, расскажите нам", — написал Аббас.