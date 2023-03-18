"Тоттенхэм" упустил победу против "Саутгемптона"
Ведя с перевесом в два гола, "Тоттенхэм" упустил победу в гостях у "Саутгемптона" — 3:3.
По сравнению с поражением от "Брентфорда" посреди недели в старт "шпор" вернулись Ромео Лавиа, Стюарт Армстронг и Тео Уолкотт, заменив Ибраиму Диалло, Карлоса Алькараса и Камалдина Сулеману.
Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой над "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.
Первый тайм матча на "Сент-Мэри" прежде всего оказался отмечен четырьмя вынужденными заменами — каждая из команд произвела по две, и соответствующие паузы негативно сказывались на темпе матча.
В целом игра была более-менее равна, а единственный в первом тайме удар в створ случился уже в компенсированное время, когда Сон Хен Мин сделал пас на правый край штрафной, где брошенный защитниками Педро Порро нанес пушечный удар под перекладину с близкого расстояния — 0:1.
Второй тайм начался с ответного гола "Саутгемптона". Уолкотт открылся на правом краю штрафной, в касание перевел мяч к воротам, а там Че Адамс подставил ногу — 1:1.
Хозяева воодушевились, и некоторое время игра продолжалась на встречных курсах. На 54-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс рукой заблокировал удар Ивана Перишича с границы штрафной, однако рефери и VAR не увидели повода для назначения пенальти.
Отрезок открытой игры увенчался голом "Тоттенхэма" на 65-й минуте. Деян Кулусевски с правого фланга навесил к воротам, где Харри Кейн легко выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:2.
На 74-й минуте гости сделали разницу в счете комфортной. Кулусевски совершил очередную подачу верхом, мяч был отбит к границе штрафной, а там Перишич нанес удар с отскоком от газона — 1:3.
"Святые" отнюдь не опустили руки, а пошли ва-банк и уже на 77-й минуте вернулись в игру. Этот Уолкотт поразил ворота с близкого расстояния после скидки головой Секу Мара — 2:3.
В концовке "Саутгемптон" устроил настоящий штурм, и на последней минуте основного времени вышедший на замену Пап Матар Сарр сфолил в своей штрафной на Мэйтланд-Найлсе, и Джеймс Уорд-Проуз с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3.
Конечно, для "Тоттенхэма" эта ничья сродни поражению, ведь "шпоры" имели перевес в два гола. "Саутгемптон" проявил характер, хотя с последнего места в таблице так и не поднялся.
"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
18.03.2023 20:05
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Последние комментарии:
Феля красава! Получше чем наш Маутёнок! И вообще команда заебись Челси!
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феликс оч хорош, красавчик
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K R A S I V O
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фелиш на троне
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Как же ябут карлика
Президент Турции Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Вице-премьер Украины Кубраков заявил, что её продлили на 120 дней, а не на 60, как это ранее заявляла российская сторона. Также о продлении сделки на 120 дней сообщают и турецкие медиа
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Сосолах собрался лизать из параши портовой?))
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я жду нголо, братишки!
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пока ожидаемо слабо против автобуса
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В плане креатива Феликс конечно на две головы лучше Маунтёнка. Тот слишком предсказуемый. Джеймс -Чиллвел лучшие крайки Европы с отрывом. Энцо, вместо Чорчиньо - это апгрейд века,как будто с минус 1 игроком играли все те годы с Жориком. Ждём Канте хотябы на минут 30. Матч чисто для поддержания тонуса, на результат пох,все мысли о Реале.
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нормально там адама траоре после аренды в барселоне куйней начал страдать
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Манчестер Сити выиграет АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии.
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КОРОЛИ!!!
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Феликс браво, временами футбол уровня Роналдиньо в прайме. Ему мы ЭтоО праймового, а не хавперца.
Кста ковачич худший тайм евер, игра уровня РПЛ. Продавать его надо и забыть.
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врубил сити - 2-0, вырубил сити, хоть игра намного симпатичнее пенсов, но матч без интриги ваще не охота смотреть
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не ну холланд это реал мадрид без вариантов
перес костьми ляжет
самое смешное конечно будет если золотой мячик не дадут
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КОРОЛИ!!!
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пока залупси катают вату сити уже забил парочку
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у man shity вышла основа ой как зае6ись
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Короли Лондона на сегодняшний день
1. Арсенал
2. Тоттенхэм
3. Брентфорд
4. Фулхэм
5. Позорси
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нормально катают. по игрокам все кроме пули збс, хотя и кова заебал с кривыми пасами и потерями. неужели поттербольчик начинает работать? хотелось бы верить
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