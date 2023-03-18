"Тоттенхэм" упустил победу против "Саутгемптона"

Ведя с перевесом в два гола, "Тоттенхэм" упустил победу в гостях у "Саутгемптона" — 3:3.

По сравнению с поражением от "Брентфорда" посреди недели в старт "шпор" вернулись Ромео Лавиа, Стюарт Армстронг и Тео Уолкотт, заменив Ибраиму Диалло, Карлоса Алькараса и Камалдина Сулеману.



Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой над "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.



Первый тайм матча на "Сент-Мэри" прежде всего оказался отмечен четырьмя вынужденными заменами — каждая из команд произвела по две, и соответствующие паузы негативно сказывались на темпе матча.



В целом игра была более-менее равна, а единственный в первом тайме удар в створ случился уже в компенсированное время, когда Сон Хен Мин сделал пас на правый край штрафной, где брошенный защитниками Педро Порро нанес пушечный удар под перекладину с близкого расстояния — 0:1.



Второй тайм начался с ответного гола "Саутгемптона". Уолкотт открылся на правом краю штрафной, в касание перевел мяч к воротам, а там Че Адамс подставил ногу — 1:1.



Хозяева воодушевились, и некоторое время игра продолжалась на встречных курсах. На 54-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс рукой заблокировал удар Ивана Перишича с границы штрафной, однако рефери и VAR не увидели повода для назначения пенальти.



Отрезок открытой игры увенчался голом "Тоттенхэма" на 65-й минуте. Деян Кулусевски с правого фланга навесил к воротам, где Харри Кейн легко выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:2.



На 74-й минуте гости сделали разницу в счете комфортной. Кулусевски совершил очередную подачу верхом, мяч был отбит к границе штрафной, а там Перишич нанес удар с отскоком от газона — 1:3.



"Святые" отнюдь не опустили руки, а пошли ва-банк и уже на 77-й минуте вернулись в игру. Этот Уолкотт поразил ворота с близкого расстояния после скидки головой Секу Мара — 2:3.



В концовке "Саутгемптон" устроил настоящий штурм, и на последней минуте основного времени вышедший на замену Пап Матар Сарр сфолил в своей штрафной на Мэйтланд-Найлсе, и Джеймс Уорд-Проуз с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3.



Конечно, для "Тоттенхэма" эта ничья сродни поражению, ведь "шпоры" имели перевес в два гола. "Саутгемптон" проявил характер, хотя с последнего места в таблице так и не поднялся.



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче