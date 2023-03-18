"Тоттенхэм" упустил победу против "Саутгемптона"

Харри Кейн Ведя с перевесом в два гола, "Тоттенхэм" упустил победу в гостях у "Саутгемптона" — 3:3.

По сравнению с поражением от "Брентфорда" посреди недели в старт "шпор" вернулись Ромео Лавиа, Стюарт Армстронг и Тео Уолкотт, заменив Ибраиму Диалло, Карлоса Алькараса и Камалдина Сулеману.

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой над "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.

Первый тайм матча на "Сент-Мэри" прежде всего оказался отмечен четырьмя вынужденными заменами — каждая из команд произвела по две, и соответствующие паузы негативно сказывались на темпе матча.

В целом игра была более-менее равна, а единственный в первом тайме удар в створ случился уже в компенсированное время, когда Сон Хен Мин сделал пас на правый край штрафной, где брошенный защитниками Педро Порро нанес пушечный удар под перекладину с близкого расстояния — 0:1.

Второй тайм начался с ответного гола "Саутгемптона". Уолкотт открылся на правом краю штрафной, в касание перевел мяч к воротам, а там Че Адамс подставил ногу — 1:1.

Хозяева воодушевились, и некоторое время игра продолжалась на встречных курсах. На 54-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс рукой заблокировал удар Ивана Перишича с границы штрафной, однако рефери и VAR не увидели повода для назначения пенальти.

Отрезок открытой игры увенчался голом "Тоттенхэма" на 65-й минуте. Деян Кулусевски с правого фланга навесил к воротам, где Харри Кейн легко выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:2.

На 74-й минуте гости сделали разницу в счете комфортной. Кулусевски совершил очередную подачу верхом, мяч был отбит к границе штрафной, а там Перишич нанес удар с отскоком от газона — 1:3.

"Святые" отнюдь не опустили руки, а пошли ва-банк и уже на 77-й минуте вернулись в игру. Этот Уолкотт поразил ворота с близкого расстояния после скидки головой Секу Мара — 2:3.

В концовке "Саутгемптон" устроил настоящий штурм, и на последней минуте основного времени вышедший на замену Пап Матар Сарр сфолил в своей штрафной на Мэйтланд-Найлсе, и Джеймс Уорд-Проуз с 11-метровой отметки установил окончательный счет — 3:3.

Конечно, для "Тоттенхэма" эта ничья сродни поражению, ведь "шпоры" имели перевес в два гола. "Саутгемптон" проявил характер, хотя с последнего места в таблице так и не поднялся.

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 20:05

Количество просмотров Просмотров: 1518

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 18.03.2023 21:45 # chelsiukpro
    Феля красава! Получше чем наш Маутёнок! И вообще команда заебись Челси!

    (ответить)

  2. skydreams 18.03.2023 21:42 # skydreams
    феликс оч хорош, красавчик

    (ответить)

  3. jirrort 18.03.2023 21:42 # jirrort
    K R A S I V O

    (ответить)

  4. thegodfather 18.03.2023 21:42 # thegodfather
    фелиш на троне

    (ответить)

  5. narcot 18.03.2023 21:41 # narcot
    Как же ябут карлика



    Президент Турции Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

    Вице-премьер Украины Кубраков заявил, что её продлили на 120 дней, а не на 60, как это ранее заявляла российская сторона. Также о продлении сделки на 120 дней сообщают и турецкие медиа

    (ответить)

  6. narcot 18.03.2023 21:38 # narcot
    Сосолах собрался лизать из параши портовой?))

    (ответить)

  7. thegodfather 18.03.2023 21:33 # thegodfather
    я жду нголо, братишки!

    (ответить)

  8. thegodfather 18.03.2023 21:31 # thegodfather
    пока ожидаемо слабо против автобуса

    (ответить)

  9. jirrort 18.03.2023 21:31 # jirrort
    В плане креатива Феликс конечно на две головы лучше Маунтёнка. Тот слишком предсказуемый. Джеймс -Чиллвел лучшие крайки Европы с отрывом. Энцо, вместо Чорчиньо - это апгрейд века,как будто с минус 1 игроком играли все те годы с Жориком. Ждём Канте хотябы на минут 30. Матч чисто для поддержания тонуса, на результат пох,все мысли о Реале.

    (ответить)

  10. wengerrrro 18.03.2023 21:30 # wengerrrro
    нормально там адама траоре после аренды в барселоне куйней начал страдать

    (ответить)

  11. moneycity 18.03.2023 21:29 # moneycity
    Манчестер Сити выиграет АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии.

    (ответить)

  12. pepguardiola 18.03.2023 21:28 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. ruchinski 18.03.2023 21:25 # ruchinski
    Феликс браво, временами футбол уровня Роналдиньо в прайме. Ему мы ЭтоО праймового, а не хавперца.
    Кста ковачич худший тайм евер, игра уровня РПЛ. Продавать его надо и забыть.

    (ответить)

  14. wengerrrro 18.03.2023 21:25 # wengerrrro
    врубил сити - 2-0, вырубил сити, хоть игра намного симпатичнее пенсов, но матч без интриги ваще не охота смотреть

    (ответить)

  15. superperez101 18.03.2023 21:25 # superperez101
    не ну холланд это реал мадрид без вариантов
    перес костьми ляжет

    самое смешное конечно будет если золотой мячик не дадут

    (ответить)

  16. true-manc 18.03.2023 21:23 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  17. superperez101 18.03.2023 21:23 # superperez101
    пока залупси катают вату сити уже забил парочку

    (ответить)

  18. wilegend 18.03.2023 21:22 # wilegend
    у man shity вышла основа ой как зае6ись

    (ответить)

  19. gameboy 18.03.2023 21:21 # gameboy
    Короли Лондона на сегодняшний день
    1. Арсенал
    2. Тоттенхэм
    3. Брентфорд
    4. Фулхэм
    5. Позорси

    (ответить)

  20. skydreams 18.03.2023 21:20 # skydreams
    нормально катают. по игрокам все кроме пули збс, хотя и кова заебал с кривыми пасами и потерями. неужели поттербольчик начинает работать? хотелось бы верить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: