Киоун: "Пэлас" запаниковал, уволив Виейра"

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун раскритиковал "Кристал Пэлас" за увольнение главного тренера Патрика Виейра.

Накануне "Пэлас" объявил о расставании с Виейра, который тренировал "орлов" с лета 2021, но который не выиграл ни одного матча в 2023 году.



Киоун находит увольнение своего бывшего партнера по "Арсеналу" ошибкой, а плохие результаты "Пэлас" объясняет суровым расписанием.



"Кристал Пэлас" совершил смертельную ошибку, уволив выдающегося молодого тренера".



"Они запаниковали, и особенно больно от того, в какой момент времени это произошло, потому что Патрик Виейра готовил свою команду к выездному матчу против "Арсенала" — клуба, который он до сих пор любит".



"Я посетил тренировочную базу "Пэлас" в прошлом месяце и провел день, наблюдая за ним. Я видел, как он участвует в тренировках, как он взаимодействует с игроками вроде Уилфрида Захки, Эберечи Эзе и Майкла Олисе на личном уровне и как он создает отличную рабочую атмосферу для персонала".



"Между Виейра и его игроками была идеальная гармония, и я полагаю, игроки приняли близко к сердцу эту новость".



"Пэлас" ни разу не победил в 2023, но их график не мог быть суровее. Их сезон словно поделили надвое — до международного перерыва в марте ты играешь против верхней половины таблицы, а затем играешь против нижней половины".



"И в этот сложный отрезок "Пэлас" добыл ничейные результаты против "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Брайтона", "Брентфорда" и "Ливерпуля". За исключением "Тоттенхэма", все свои поражения они потерпели с разницей в один гол. Они не выглядели кризисным клубом. После "Арсенала" восемь из 10 матчей "Пэлас" будут против команд из зоны вылета".



"В феврале Виейра уволил тренера Шона Дерри из-за разногласий насчет выбора состава. Виейра очень верил и поддерживал своих игроков, особенно молодых".



"Разговоры о возможном возвращении Дерри после увольнения Виейра оставляют дурной привкус во рту".



"Было много разговоров о том, что они мало бьют. Они совершали выезд к "Брайтону" в среду и нанесли 11 ударов. Игроки "Пэлас" сражались за своего тренера, и руководство должно было довериться Виейра. К сожалению, он не получит шанса изменить ситуацию", — сообщил Киоун Daily Mail.