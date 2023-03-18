"Брайтон" готовит рекордный контракт для Митомы

Каору Митома "Брайтон" планирует предложить рекордный для своего клуба контракт вингеру Каору Митоме.

Митома является одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в 26 матчах с учетом всех соревнований.

Согласно слухам, 26-летний игрок сборной Японии вызывает интерес у "Арсенала", "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала".

Однако TEAMtalk утверждает, что расставание с Митомой совершенно не входит в планы "Брайтона", и "чайки" собираются отметить прогресс Каору новой сделкой.

Митоме, чей действующий контракт рассчитан до 2025 года, будет предложено стать самым высокооплачиваемым игроком команды Роберто Де Дзерби.


Метки Брайтон, контракты, Митома

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 18:00

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  1. true-manc 18.03.2023 18:24 # true-manc
    Брайтон красавцы: впарили гг престарелого троссара и даже не заметили его ухода благодаря Митоме

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