"Брайтон" готовит рекордный контракт для Митомы
"Брайтон" планирует предложить рекордный для своего клуба контракт вингеру Каору Митоме.
Митома является одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в 26 матчах с учетом всех соревнований.
Согласно слухам, 26-летний игрок сборной Японии вызывает интерес у "Арсенала", "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала".
Однако TEAMtalk утверждает, что расставание с Митомой совершенно не входит в планы "Брайтона", и "чайки" собираются отметить прогресс Каору новой сделкой.
Митоме, чей действующий контракт рассчитан до 2025 года, будет предложено стать самым высокооплачиваемым игроком команды Роберто Де Дзерби.
18.03.2023 18:00
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