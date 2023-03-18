"Брайтон" готовит рекордный контракт для Митомы

"Брайтон" планирует предложить рекордный для своего клуба контракт вингеру Каору Митоме.

Митома является одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в 26 матчах с учетом всех соревнований.



Согласно слухам, 26-летний игрок сборной Японии вызывает интерес у "Арсенала", "Манчестер Сити", "Баварии" и "Реала".



Однако TEAMtalk утверждает, что расставание с Митомой совершенно не входит в планы "Брайтона", и "чайки" собираются отметить прогресс Каору новой сделкой.



Митоме, чей действующий контракт рассчитан до 2025 года, будет предложено стать самым высокооплачиваемым игроком команды Роберто Де Дзерби.