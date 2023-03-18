Маунт сменил агента и готов искать новый клуб

В преддверии летнего трансферного окна полузащитник "Челси" Мейсон Маунт обзавелся новым агентом.

После окончания этого сезона у Маунта останется только 12 месяцев по контракту. Мейсон отклонил уже несколько предложений "Челси" о продлении сотрудничества, а ограниченное игровое время 24-летнего англичанина в последние месяцы не способствует достижению компромисса.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, уход Маунта из "Челси" грядущим летом выглядит очень вероятным. Более того, Мейсон уже предпринимает шаги в этом направлении.



С недавних пор интересы Маунта представляет агент Нил Фьюингс. Именно он будет вести переговоры с клубами вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", куда сватают его новоиспеченного клиента.