Маунт сменил агента и готов искать новый клуб

Мейсон Маунт В преддверии летнего трансферного окна полузащитник "Челси" Мейсон Маунт обзавелся новым агентом.

После окончания этого сезона у Маунта останется только 12 месяцев по контракту. Мейсон отклонил уже несколько предложений "Челси" о продлении сотрудничества, а ограниченное игровое время 24-летнего англичанина в последние месяцы не способствует достижению компромисса.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, уход Маунта из "Челси" грядущим летом выглядит очень вероятным. Более того, Мейсон уже предпринимает шаги в этом направлении.

С недавних пор интересы Маунта представляет агент Нил Фьюингс. Именно он будет вести переговоры с клубами вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", куда сватают его новоиспеченного клиента.


Метки Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 833

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 18.03.2023 17:51 # skydreams
    двоякое чувство. с одной стороны маунт родной мэн, но с другой запросы по зп слишком... если лямов за 60-70, то можно сливать думаю. главное что джеймса продлили. хотя думаю бели что-нить придумает и продлит его

    (ответить)

  2. true-manc 18.03.2023 17:45 # true-manc
    лузерпук???

    (ответить)

  3. vinnipooh 18.03.2023 17:40 # vinnipooh
    ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛСИ ЧТО ЗИДАН БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА «ЧЕЛСИ», А НЕ «РЕАЛ» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

    (ответить)

  4. yela 18.03.2023 17:30 # yela
    Был нормальным пацаном, а превратился в Лингарда. Через годик будет как дебил скрещивать пальцы, играя в каком-то Борнмуте

    (ответить)

  5. chelsiukpro 18.03.2023 17:15 # chelsiukpro
    Дасвидули маутёнок! Мы и без тебя можем играть и побеждать! А профит с академий будет хороший. клубу

    (ответить)

  6. mancunia-planet 18.03.2023 17:10 # mancunia-planet
    Отлично.

    (ответить)

  7. wengerrrro 18.03.2023 17:06 # wengerrrro
    можно забрать кстати его, будет подмена Эдегору, + в лч маунт поиграет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: