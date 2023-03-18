Маунт сменил агента и готов искать новый клуб
В преддверии летнего трансферного окна полузащитник "Челси" Мейсон Маунт обзавелся новым агентом.
После окончания этого сезона у Маунта останется только 12 месяцев по контракту. Мейсон отклонил уже несколько предложений "Челси" о продлении сотрудничества, а ограниченное игровое время 24-летнего англичанина в последние месяцы не способствует достижению компромисса.
Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, уход Маунта из "Челси" грядущим летом выглядит очень вероятным. Более того, Мейсон уже предпринимает шаги в этом направлении.
С недавних пор интересы Маунта представляет агент Нил Фьюингс. Именно он будет вести переговоры с клубами вроде "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", куда сватают его новоиспеченного клиента.
18.03.2023 17:00
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двоякое чувство. с одной стороны маунт родной мэн, но с другой запросы по зп слишком... если лямов за 60-70, то можно сливать думаю. главное что джеймса продлили. хотя думаю бели что-нить придумает и продлит его
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лузерпук???
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ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛСИ ЧТО ЗИДАН БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА «ЧЕЛСИ», А НЕ «РЕАЛ» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
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Был нормальным пацаном, а превратился в Лингарда. Через годик будет как дебил скрещивать пальцы, играя в каком-то Борнмуте
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Дасвидули маутёнок! Мы и без тебя можем играть и побеждать! А профит с академий будет хороший. клубу
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Отлично.
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можно забрать кстати его, будет подмена Эдегору, + в лч маунт поиграет
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