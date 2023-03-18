Де Йонг по-прежнему не собирается в "Юнайтед"

Френки Де Йонг Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг вновь дал понять, что не собирается в "Манчестер Юнайтед".

Не сумев заполучить Де Йонга прошлым летом, после окончания этого сезона "Юнайтед" готов предпринять новую попытку заполучить Френки.

Однако 25-летний голландец не собирается никуда уходить и даже планирует сыграть на обновленном стадионе "Барселоны", реконструкция которого стартует позже в этом году и завершится в 2026.

"Надеюсь, я сыграю на новом "Камп Ноу". "Барселона" — клуб моей мечты, поэтому я планирую остаться здесь на много лет".

"Похоже на то, что это будет славное место. Планы насчет стадиона очень хороши", — цитирует Де Йонга Daily Mail.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 16:00

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