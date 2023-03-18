Скоулз советует МЮ купить "правого защитника получше" для Санчо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал "красным дьяволам" купить более классного правого защитника для помощи вингеру Джейдону Санчо.

В 2021 году "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии", однако Джейдон до сих пор не заиграл у "красных дьяволов".



В этом сезоне 21-летний англичанин сыграл 24 матча, причем на несколько недель уезжал в Голландию, где тренировался по индивидуальной программе.



Скоулз видит некоторый прогресс в игре Санчо, но все равно считает, что на своем фланге Джейдону не хватает игрока, который бы закрывал тылы.



"Я бы не сказал, что Санчо сделал достаточно в этом сезоне. Думаю, он способен на гораздо большее".



"У него были некоторые проблемы, с которыми тренер разобрался. Он вернулся и забил пару голов. Но я по-прежнему думаю, что он может прибавить — ему просто нужны правильные игроки вокруг".



"Вспомните его в Дортмунде, где у него был правый защитник (Ашраф Хакими), который летал по полю. Сам Санчо не такой уж быстрый игрок, он больше техничный игрок, который хочет играть в футбол, хочет взаимодействовать с центральным нападающим и правым защитником".



"Если "Юнайтед" сможет найти правого защитника получше, это бы представило Санчо в другом свете", — цитирует Скоулза Daily Mail.