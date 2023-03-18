Скоулз советует МЮ купить "правого защитника получше" для Санчо

Джейдон Санчо Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал "красным дьяволам" купить более классного правого защитника для помощи вингеру Джейдону Санчо.

В 2021 году "Юнайтед" потратил 73 миллиона фунтов на приглашение Санчо из дортмундской "Боруссии", однако Джейдон до сих пор не заиграл у "красных дьяволов".

В этом сезоне 21-летний англичанин сыграл 24 матча, причем на несколько недель уезжал в Голландию, где тренировался по индивидуальной программе.

Скоулз видит некоторый прогресс в игре Санчо, но все равно считает, что на своем фланге Джейдону не хватает игрока, который бы закрывал тылы.

"Я бы не сказал, что Санчо сделал достаточно в этом сезоне. Думаю, он способен на гораздо большее".

"У него были некоторые проблемы, с которыми тренер разобрался. Он вернулся и забил пару голов. Но я по-прежнему думаю, что он может прибавить — ему просто нужны правильные игроки вокруг".

"Вспомните его в Дортмунде, где у него был правый защитник (Ашраф Хакими), который летал по полю. Сам Санчо не такой уж быстрый игрок, он больше техничный игрок, который хочет играть в футбол, хочет взаимодействовать с центральным нападающим и правым защитником".

"Если "Юнайтед" сможет найти правого защитника получше, это бы представило Санчо в другом свете", — цитирует Скоулза Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 15:00

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  1. mancunia-planet 18.03.2023 16:37 # mancunia-planet
    Проблема игры Санчо только в этом?

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  2. wengerrrro 18.03.2023 16:36 # wengerrrro
    а кто прз у мю? ван биссака?

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  3. true-manc 18.03.2023 15:23 # true-manc
    иуда сранчо на шершавом мухоморе как и положеннно дьяволятам

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