Гвардиола объяснил, почему Альварес получил новый контракт

Хулиан Альварес Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его клуб наградил нападающего Хулиана Альвареса новым контрактом.

На текущей неделе Альварес, забивший 10 голов в 33 матчах своего дебютного сезона за "Сити", продлил свой контракт на 12 месяцев — до 2028 года.

И хотя у "горожан" Хулиан лишь является дублером Эрлинга Холанда, Гвардиола очень доволен 23-летним аргентинцем.

"Ему непросто ввиду того, что он играет на той же позиции, что и Эрлинг. Но его поведение за пределами поля и его вклад в игру, когда он играет, удивительны. Он обладает таким потенциалом и является чемпионом Мира".

"Все мы верим, что у него большое будущее, и мы довольны, что он подписал новый контракт с зарплатой, которую он заслуживает".

"Сами игроки в это не верят, но в большинстве случаев мы больше думаем о парнях, которые не играют, нежели о тех, кто играет регулярно. Я стараюсь заботиться и уделять внимание таким парням — особенно если они заслуживают играть и думают о команде. Если игрок думает только о себе, то я не уделяю ему большого внимания".

"Но каждый игрок, который думает о том, как лучше всего для команды, и который расстроен от того, что не играет, но все равно думает о клубе, имеет мою поддержку", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Альварес, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 14:00

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