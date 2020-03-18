Гвардиола объяснил, почему Альварес получил новый контракт

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его клуб наградил нападающего Хулиана Альвареса новым контрактом.

На текущей неделе Альварес, забивший 10 голов в 33 матчах своего дебютного сезона за "Сити", продлил свой контракт на 12 месяцев — до 2028 года.



И хотя у "горожан" Хулиан лишь является дублером Эрлинга Холанда, Гвардиола очень доволен 23-летним аргентинцем.



"Ему непросто ввиду того, что он играет на той же позиции, что и Эрлинг. Но его поведение за пределами поля и его вклад в игру, когда он играет, удивительны. Он обладает таким потенциалом и является чемпионом Мира".



"Все мы верим, что у него большое будущее, и мы довольны, что он подписал новый контракт с зарплатой, которую он заслуживает".



"Сами игроки в это не верят, но в большинстве случаев мы больше думаем о парнях, которые не играют, нежели о тех, кто играет регулярно. Я стараюсь заботиться и уделять внимание таким парням — особенно если они заслуживают играть и думают о команде. Если игрок думает только о себе, то я не уделяю ему большого внимания".



"Но каждый игрок, который думает о том, как лучше всего для команды, и который расстроен от того, что не играет, но все равно думает о клубе, имеет мою поддержку", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.