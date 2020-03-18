Поттер прокомментировал попадание на "Реал" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Во время мероприятия в четверг Поттер заявил болельщикам, что он и команда "постараются выиграть чертову Лигу Чемпионов". Этот ролик стал вирусным в социальных сетях.



Спустя сутки жребий столкнул "синих" с "Реалом", который является действующим победителем Лиги Чемпионов и который едва выбил из турнира "Ливерпуль", однако Грэм не собирается брать свои слова назад.



"Я имел ввиду, что мы постараемся выиграть Лигу Чемпионов. Уверен, то же самое касается семи других клубов".



"Мы сосредоточимся на "Реале", когда придет время, но в данный момент нашли мысли на завтра и на "Эвертоне". Я предпочитаю сосредоточиться на "Эвертоне", потому что до остальных вещей еще далеко", — цитирует Поттера Daily Mirror.