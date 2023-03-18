Конте похвастал, что Джулия Робертс приезжала к нему

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте похвастал, что что голливудская актриса Джулия Робертс приезжала и к нему.

На днях визави Конте из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что даже победа в Лиге Чемпионов никогда не компенсирует боль от того, что однажды Робертс решила посетить "Манчестер Юнайтед" вместо его клуба.



Оказывается, "Юнайтед" — не единственный клуб, на который приезжала Робертс. Что касается посыла Гвардиолы, то с ним Антонио согласен.



"Джулия Робертс? Она также приезжала на матч, когда я работал в "Челси". Она посмотрела игру, а затем у меня была возможность показать ей раздевалку. Это хорошо, что такая важная личность, как Джулия Робертс, любит футбол. Думаю, это важно для футбола".



"Неудачник ли Пеп? Для больших тренеров в важных клубах нормально стараться выиграть каждое соревнование, и мы очень хорошо знаем, что значит для Пепа — одного из лучших тренеров в мире — победа в Лиге Чемпионов после семи лет в "Манчестер Сити".



"На протяжении твоей карьеры у тебя бывают провалы, которые подстегивают тебя к тому, чтобы становиться сильнее и лучше. От больших тренеров ожидают завоевания трофея. То же самое со мной здесь, и если мы не завоюем трофей, прежде всего ответственность ложится на тренера. Я знаю, что ожидания от меня очень высоки", — цитирует Конте Daily Mirror.