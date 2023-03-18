Гринвуд планирует жениться

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд планирует жениться на девушке, за избиение и изнасилование которой он едва не угодил в тюрьму.

Напомним, Гринвуд был отстранен своим клубом в январе 2022 — сразу после того, как Мейсона арестовали по подозрению в избиении и изнасиловании своей возлюбленной.

В прошлом месяце с Мейсона были сняты все обвинения, однако вопрос о возвращении 21-летнего англичанина к матчам и тренировкам "Юнайтед" остается открытым.

Сам Гринвуд не теряет время даром. Недавно стало известно, что Мейсон вновь сошелся со своей девушкой, и та беременна от своего абьюзера.

Пара не только ожидает ребенка, но и планирует свадьбу. По информации The Sun, Гринвуд уже рассказал своей семье о намерении вступить в брак.

Добавим, на момент своего ареста Гринвуд, зарабатывающий 75,000 фунтов в неделю, оценивался в 50 млн. фунтов.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 11:00

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  1. skydreams 18.03.2023 11:10 # skydreams
    Неужели у чела родаков нет, чтоб въебали по бестолковке его…

    (ответить)

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