Хосе Энрике утверждает, что "Ливерпуль" близок к покупке Гравенберха
Экс-игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике заявил, что "красные" близки к покупке полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.
Граверберх только прошлым летом присоединился к "Баварии", перебравшись из "Аякса" по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов плюс бонусы.
Однако главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн совершенно не жалует 20-летнего голландца, лишь однажды выпустив того в стартовом составе в рамках Бундеслиги.
Благодаря того, что интересы Гравенберха и Энрике представляет одно агентство, Хосе удалось узнать, что Райан уже дал согласие на переход в "Ливерпуль".
"Этот игрок наш, амиго... Он сказал "да".
"У него тот же агент, что и у меня. Я говорю о команде Райолы. Не так давно у нас была встреча в Лондоне. Это наш игрок", — цитирует Энрике talkSPORT.
Добавим, в конце этого сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Джеймсом Милнером, равно как и аренда Артура Мело из "Ювентуса", поэтому укрепление центра поля — абсолютный приоритет для "красных".
18.03.2023 10:00
Просмотров: 630
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну всë, теперь всех полузащитников будут совать в ЛФК до конца лета
(ответить)
чорний Кроос
(ответить)
Говно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий