Хосе Энрике утверждает, что "Ливерпуль" близок к покупке Гравенберха

Райан Гравенберх Экс-игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике заявил, что "красные" близки к покупке полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Граверберх только прошлым летом присоединился к "Баварии", перебравшись из "Аякса" по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов плюс бонусы.

Однако главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн совершенно не жалует 20-летнего голландца, лишь однажды выпустив того в стартовом составе в рамках Бундеслиги.

Благодаря того, что интересы Гравенберха и Энрике представляет одно агентство, Хосе удалось узнать, что Райан уже дал согласие на переход в "Ливерпуль".

"Этот игрок наш, амиго... Он сказал "да".

"У него тот же агент, что и у меня. Я говорю о команде Райолы. Не так давно у нас была встреча в Лондоне. Это наш игрок", — цитирует Энрике talkSPORT.

Добавим, в конце этого сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Джеймсом Милнером, равно как и аренда Артура Мело из "Ювентуса", поэтому укрепление центра поля — абсолютный приоритет для "красных".


Метки Бавария, Гравенберх, Ливерпуль, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 630

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 18.03.2023 11:10 # apl-nash
    Ну вс&#235;, теперь всех полузащитников будут совать в ЛФК до конца лета

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  2. alexomck 18.03.2023 10:28 # alexomck
    чорний Кроос

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  3. felix-the-cat 18.03.2023 10:10 # felix-the-cat
    Говно

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