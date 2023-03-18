Хосе Энрике утверждает, что "Ливерпуль" близок к покупке Гравенберха

Экс-игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике заявил, что "красные" близки к покупке полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Граверберх только прошлым летом присоединился к "Баварии", перебравшись из "Аякса" по сделке стоимостью 16 миллионов фунтов плюс бонусы.



Однако главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн совершенно не жалует 20-летнего голландца, лишь однажды выпустив того в стартовом составе в рамках Бундеслиги.



Благодаря того, что интересы Гравенберха и Энрике представляет одно агентство, Хосе удалось узнать, что Райан уже дал согласие на переход в "Ливерпуль".



"Этот игрок наш, амиго... Он сказал "да".



"У него тот же агент, что и у меня. Я говорю о команде Райолы. Не так давно у нас была встреча в Лондоне. Это наш игрок", — цитирует Энрике talkSPORT.



Добавим, в конце этого сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Джеймсом Милнером, равно как и аренда Артура Мело из "Ювентуса", поэтому укрепление центра поля — абсолютный приоритет для "красных".