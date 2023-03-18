Нуньес не поедет в сборную Уругвая из-за травмы
Из-за травмы нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес не сможет откликнуться на вызов в сборную Уругвая.
В пятницу вечером уругвайская сборная официально подтвердила, что Нуньес не приедет на товарищеские матчи против Японии и Южной Кореи. Вместо этого Дарвин будет проходить лечение на базе "Ливерпуля".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп заменил Нуньнеса во втором тайме проигранного матча Лиги Чемпионов против "Реала" посреди недели (1:0), хотя ни о каких проблемах Дарвина со здоровьем не сказал, лишь отметив, что 23-летний нападающий "не был на абсолютном топ-уровне".
Как бы то ни было в этот уикенд "Ливерпуль" не играет, поэтому Нуньес имеет шансы вернуться к следующему матчу — выезду к "Манчестер Сити" 1 апреля.
Характер травмы Нуньеса неизвестен, хотя уругвайская пресса сообщает, что у Дарвина рассечение в области лодыжки.
18.03.2023 09:00
Просмотров: 76
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: