Ходжсон ведет переговоры о возвращении в "Пэлас"

75-летний Рой Ходжсон ведет переговоры со своим бывшим клубом "Кристал Пэлас" о вакантной позиции главного тренера.

В пятницу, за пару дней до матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", "Пэлас" объявил о расставании с Патриком Виейра, при котором команда не одержала ни одной победы в 2023 году.



По информации Sky Sports, "Пэлас" уже переговорил с рядом кандидатов, включая Адольфа Хюттера, последним местом работы которого была менхенгладбахская "Боруссия".



Однако ранним фаворитом на замену Виейра все же является Ходжсон, который покинул "Селхерст Парк" 18 месяцев назад, а во второй половине прошлого сезона тренировал "Уотфорд", не сумев предотвратить вылет "шершней" из Премьер-Лиги.



Что касается дерби с "Арсеналом", то в нем командовать "Пэлас" будет наставник команды U-21 Падди Маккарти. 39-летний ирландец очень популярен в раздевалке "орлов" и имеет хорошие отношения с ключевыми игроками, включая Уилфрида Заху, бок о бок с которым он в свое время выступал.