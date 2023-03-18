28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 марта, пятью поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИДС 18:00



"Вулверхэмптон" одержал три победы в четырех последних домашних матчах в Премьер-Лиге — на одну больше, чем в 12 предыдущих (2 победы, 3 ничьи, 7 поражений). "Лидс" не знает побед уже семь выездных поединков кряду в чемпионате (2 ничьи, 5 поражений). Во встречах "волков" и "белых" не было зафиксировано безголевой ничьей с августа 2004, а в высшем дивизионе — с марта 1973.



Из лазарета "Вулверхэмптона" возвращаются Пабло Сарабия и Матеус Кунья, но Бубакар Камара и Хван Хи Чхан все еще вне игры.



Полузащитник "Лидс" Тайлер Адамс выбыл из строя с травмой задней поверхности бедра. Родриго может выйти в старте впервые за два месяца. Поправился и Лиам Купер, но Стюарт Даллас и Адам Форшоу продолжают лечиться.



САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Саутгемптон" проиграл шесть из семи последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Мэри" и потерпел восемь домашних поражений в этом сезоне — больше всех в дивизионе. "Тоттенхэм" четырежды уступил в четырех последних выездных поединках во всех турнирах, в трех из них даже не забив. В 21 последней встрече со "шпорами" в рамках высшего дивизиона "святые" лишь однажды сохранили свои ворота на замке.



Защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Брентфорда" посреди недели. Небольшую болячку залечил Эйнсли Мэйтланд-Найлс, но Тино Ливраменто и Хуан Лариос команде не помогут.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Уго Льориса, Ива Биссума, Родриго Бентанкура и Райана Сессеньона. Эмерсон Роял должен вернуться в строй к субботе.



АСТОН ВИЛЛА — БОРНМУТ 18:00



"Астон Вилла" набрала 23 очка в 13 матчах Премьер-Лиги при Унаи Эмери против 12 на таком же отрезке до него. "Борнмут" проиграл восемь из девяти последних выездных матчей во всех соревнованиях, в качестве исключения одержав победу 0:1 над "Вулверхэмптоном" месяц назад. "Вилланы" проиграли все четыре последние встречи с "вишенками" в Премьер-Лиге, каждый раз пропуская по два гола.



В списке потерь "Виллы" остаются Бубакар Камара, Филиппе Коутиньо и Леандер Дендонкер. Диего Карлос может получить игровые минуты после долгого перерыва.



"Борнмут" приветствует возвращение Хамеда Траоре, но Илье Забарному и Маркусу Таверньн еще нужно время. Дэвид Брукс, победивший рак, может сыграть впервые с сентября 2021.



БРЕНТФОРД — ЛЕСТЕР 18:00



"Брентфорд" не проигрывает дома уже девять матчей Премьер-Лиги кряду (5 побед, 4 ничьи). "Лестер" потерпел пять поражений кряду во всех соревнованиях, и это худшая серия клуба с ноября-декабря 2014 (6 поражений). "Лисы" ни разу не уступили в 11 последних встречах с "пчелами" во всех турнирах, а все шесть последних выездных и вовсе выиграли.



"Брентфорду" будет не хватать Кристоффера Айера и Витали Янельта, но может вернуться Мадс Роэрслев.



Капитан "Лестера" Джонни Эванс под вопросом из-за проблем с икрой и бедром. Ваут Фас дисквалифицирован. Виктор Кристиансен едва ли успеет залечить свою лодыжку вовремя. Джеймс Джастин, Райан Бертран и Юри Тилеманс не близки к возвращению в строй.



ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" одержал две победы в двух последних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих (6 ничьих, 7 поражений). "Эвертон" не может выиграть на выезде уже 11 поединков кряду во всех турнирах. "Ириски" не одержали ни одной победы в 27 последних выездах к "синим" в рамках высшего дивизиона (12 ничьих, 15 поражений).



Мейсон Маунт и Рахим Стерлинг не помогут "Челси" в этом матче, но могут вернуться Рис Джеймс и Нголо Канте. Сесар Аспиликуэта и Тиаго Силва отсутствуют.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин едва ли успеет залечить заднюю поверхность бедра вовремя. Андрос Таунсенд точно не сыграет.