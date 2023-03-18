Шейх Джассим готов переплатить за "Юнайтед"

Шейх Джассим смягчил свою позицию и теперь готов потратить дополнительные деньги для приобретения "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, первое предложение шейха Джассима составило около 4.5 млрд. фунтов, тогда как семейство Глэйзеров оценило "Юнайтед" в 6 млрд. фунтов.



Пресса сообщала, что шейх Джассим не собирается переплачивать и, скорее, предпочтет отказаться от сделки, нежели согласится на завышенную цену.



Однако Sky Sports стало известно, что в последние дни шейх Джассим, чья делегация в четверг посетила "Олд Траффорд" и провела там 10 часов, смягчил свою позицию и осознал, что не хочет упускать такую уникальную возможность.



Пообщавшись со своими советниками и банкирами на следующий день после продуктивной встречи в Манчестере, теперь шейх Джассим готов выдвинуть улучшенное предложение насчет "Юнайтед", что должно произойти до конца следующей недели.