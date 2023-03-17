"Челси" обсуждает покупку доли в "Страсбуре"

Тодд Бели Владельцы "Челси" ведет переговоры о покупке доли в клубе французской Лиги 1 "Страсбуре".

Ранее в этом месяце президент "Страсбура" Марк Келлер уже подтвердил, что контактирует с боссом "Челси" Тоддом Бели о частичной или полной продаже своего клуба.

По информации The Guardian, с тех пор переговоры только ускорились, однако Бели нацелен именно на покупку доли в "Страсбуре".

"Синих", которые хотят строить свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити", воодушевляет тот факт, что президент УЕФА Александер Чеферин допустил отмену запрета на выступление в каком-либо европейском турнире двух клубов одного владельца.

Сообщается, что за создание этой империи будет отвечать директор "Челси" по бизнесу Том Глик, который прежде не нашел общего языка с "Лионом", "Сошо" и "Бордо". Также "синие" обдумывали покупку клуба в Бельгии и Португалии.


Метки Бели, Страсбур, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. vinnipooh 17.03.2023 23:09 # vinnipooh
    люблюЧелси всей душой и мозгами потому что челси лучшая команда в АПЛ

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  2. vinnipooh 17.03.2023 23:05 # vinnipooh
    В «Челси» довольны игрой Рахима Стерлинга: никаких перемен в клубе не будет и это хорошо

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