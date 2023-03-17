"Челси" обсуждает покупку доли в "Страсбуре"
Владельцы "Челси" ведет переговоры о покупке доли в клубе французской Лиги 1 "Страсбуре".
Ранее в этом месяце президент "Страсбура" Марк Келлер уже подтвердил, что контактирует с боссом "Челси" Тоддом Бели о частичной или полной продаже своего клуба.
По информации The Guardian, с тех пор переговоры только ускорились, однако Бели нацелен именно на покупку доли в "Страсбуре".
"Синих", которые хотят строить свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити", воодушевляет тот факт, что президент УЕФА Александер Чеферин допустил отмену запрета на выступление в каком-либо европейском турнире двух клубов одного владельца.
Сообщается, что за создание этой империи будет отвечать директор "Челси" по бизнесу Том Глик, который прежде не нашел общего языка с "Лионом", "Сошо" и "Бордо". Также "синие" обдумывали покупку клуба в Бельгии и Португалии.
17.03.2023 23:00
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