"Реал" следит за Кейном

"Реал" наблюдает за ситуацией вокруг нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, вдобавок в июле Харри исполнится 30 лет.



Кажется, у президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви уже не будет лучшей возможности продать Кейна, который теперь является лучшим бомбардиром в истории "шпор", но до сих пор не завоевал ни одного трофея.



Прежде всего Кейна сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", однако Daily Mail утверждает, что капитан сборной Англии также вызывает интерес у "Реала", который ищет усиление линии нападения в свете того, что Кариму Бензема уже 35.



В Мадриде уверены, что Леви предпочтет продать Кейна за рубеж, нежели укреплять кого-либо из конкурентов по Премьер-Лиге.



Даже если Кейн не покинет Северный Лондон грядущим летом, "Реал" сможет заключить предварительный контракт с Харри в январе.



Повысить шансы на переход Кейна в "Реал" может назначение бывшего наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, о приглашении которого на место Карло Анчелотти задумывается Королевский клуб.