Полиция закрыла расследование в отношении Уолкера

Полиция решила не выдвигать обвинений уголовного характера в адрес защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Напомним, ранее в марте издание The Sun опубликовало скандальный материал о похождениях Уолкера в баре, где Кайл приставал к подругам, употреблял алкоголь, а также продемонстрировал публике свои гениталии.



Вскоре полиция Чешира объявила о начале проверки в отношении 32-летнего игрока англичанина, который женат и является отцом четырех детей.



Преднамеренное обнажение в публичном месте могло обернуться реальным тюремным сроком, однако полиция решила проявить снисходительность к Уолкеру.



Как сообщает Daily Mail, полиция завершила свое расследование, и в отношении Уолкера было вынесено внесудебное решение о дисциплинарном наказании. Судимости в личном деле Кайлу удалось избежать.



Добавим, во время этого скандала Уолкер не был отстранен от выступлений за "Сити". Вдобавок это не помешало Кайлу получить вызов в сборную Англии на матчи против Италии и Украины на следующей неделе.