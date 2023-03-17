Полиция закрыла расследование в отношении Уолкера

Кайл Уолкер Полиция решила не выдвигать обвинений уголовного характера в адрес защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Напомним, ранее в марте издание The Sun опубликовало скандальный материал о похождениях Уолкера в баре, где Кайл приставал к подругам, употреблял алкоголь, а также продемонстрировал публике свои гениталии.

Вскоре полиция Чешира объявила о начале проверки в отношении 32-летнего игрока англичанина, который женат и является отцом четырех детей.

Преднамеренное обнажение в публичном месте могло обернуться реальным тюремным сроком, однако полиция решила проявить снисходительность к Уолкеру.

Как сообщает Daily Mail, полиция завершила свое расследование, и в отношении Уолкера было вынесено внесудебное решение о дисциплинарном наказании. Судимости в личном деле Кайлу удалось избежать.

Добавим, во время этого скандала Уолкер не был отстранен от выступлений за "Сити". Вдобавок это не помешало Кайлу получить вызов в сборную Англии на матчи против Италии и Украины на следующей неделе.


Метки Манчестер Сити, происшествия, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 21:00

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  1. true-manc 17.03.2023 21:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. electric 17.03.2023 21:01 # electric
    Шейхи замяли и тут.
    Но, сколько верёвочке ни виться...

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