Главный тренер "Челси" Грэм Поттер объявил, что полузащитник Мейсон Маунт не поедет в сборную Англии.

Накануне 24-летний Маунт был назван в числе 25 игроков, приглашенных в сборную Англии на матчи против Италии и Украины в рамках отбора к Евро-2024.



Однако проблема в том, что из-за травмы лобковой кости Маунт не играет за "Челси" с февраля, и Поттер не готов рисковать Мейсоном, который также пропустит матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу.



"Во время последнего матча он не был на 100 процентов в порядке. Он до сих пор не совсем в порядке и в сборную Англии не поедет", — приводит слова Поттера BBC.