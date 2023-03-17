Эдегор уверен, что "Арсенал" быстро отреагирует на вылет из Лиги Европы

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор уверен, что его команда сможет быстро реабилитироваться после вылета из Лиги Европы.

Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы и теперь имеет перед собой только одну цель на остаток сезона — титул Премьер-Лиги.

Уже в воскресенье "канонирам" играть против "Кристал Пэлас", и Эдегор уверен, что его команда сможет порадовать своих фанатов.

"Мы уже обсудили это в раздевалке. Теперь нужно двигаться дальше. Мы должны думать о воскресном матче. Мы уже начали делать это в раздевалке, и теперь нам нужно подготовиться".

"Нам просто нужно переключиться. Думаю, каждый расстроен, но мы должны двигаться дальше и просто быть готовыми к воскресенью".

"Думаю, каждый раз, когда мы проигрывали в этом сезоне, мы учились чему-нибудь благодаря этому. Каждый раз мы реабилитировались и меняли ситуацию".

"Это мы и собираемся сделать снова, и следующий матч будет уже совсем скоро, так что это хорошая возможность отреагировать", — цитирует Эдегора The Independent.


Метки Арсенал, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 19:00

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  1. arsfann 17.03.2023 19:18 # arsfann
    Быстрее не получится, сначала надо обкончить педика88.

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  2. easports 17.03.2023 19:07 # easports
    Побыстрее бы матч и желательно победный.

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