Эдегор уверен, что "Арсенал" быстро отреагирует на вылет из Лиги Европы
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор уверен, что его команда сможет быстро реабилитироваться после вылета из Лиги Европы.
Уступив "Спортингу" в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы и теперь имеет перед собой только одну цель на остаток сезона — титул Премьер-Лиги.
Уже в воскресенье "канонирам" играть против "Кристал Пэлас", и Эдегор уверен, что его команда сможет порадовать своих фанатов.
"Мы уже обсудили это в раздевалке. Теперь нужно двигаться дальше. Мы должны думать о воскресном матче. Мы уже начали делать это в раздевалке, и теперь нам нужно подготовиться".
"Нам просто нужно переключиться. Думаю, каждый расстроен, но мы должны двигаться дальше и просто быть готовыми к воскресенью".
"Думаю, каждый раз, когда мы проигрывали в этом сезоне, мы учились чему-нибудь благодаря этому. Каждый раз мы реабилитировались и меняли ситуацию".
"Это мы и собираемся сделать снова, и следующий матч будет уже совсем скоро, так что это хорошая возможность отреагировать", — цитирует Эдегора The Independent.
17.03.2023 19:00
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Быстрее не получится, сначала надо обкончить педика88.
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Побыстрее бы матч и желательно победный.
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