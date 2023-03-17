Рэтклифф провел встречу с "Юнайтед"

Потенциальный покупатель "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф лично посетил "Олд Траффорд" в пятницу.

Напомним, накануне в офисе "Юнайтед" побывала делегация шейха Джассима, проведя встречу с руководством "красных дьяволов" и представителями семейства Глэйзеров, владеющего клубом.



Катарские инвесторы провели на "Олд Траффорд" 10 часов, хотя сам шейх Джассим в Манчестер не приехал.



А сегодня пришел черед Рэтклиффа, который посчитал нужным лично явиться на встречу, после "Олд Траффорд" также посетив базу "Юнайтед" в Каррингтоне. Богатейшему человеку Британии и основателю химической компании Ineos даже удалось пересечься с главным тренером "дьяволов" Эриком Тен Хагом.



"Я только что повстречал его, и мы пожали руки, однако я сосредоточен на матче (против "Фулхэма" в Кубке Англии). С потенциальными инвесторами взаимодействуют другие люди в клубе", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.