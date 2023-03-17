"Вест Хэм" сразится с "Гентом" в 1/4 финала Лиги Конференций

В качестве оппонента по стадии 1/4 финала Лиги Конференций "Вест Хэму" достался бельгийский "Гент".

"Вест Хэм" пока что безупречно выступает в третьем по значимости клубном турнире Европы, одержав 10 побед подряд.



Следующим соперником "молотобойцев" становится "Гент", занимающий пятое место в бельгийском первенстве и одолевший "Истанбул Башакшешир" в предыдущем раунде.



В случае победы над "Гентом" подопечные Дэвида Мойеса выйдут на АЗ или "Андерлехт" в полуфинале.



Четвертьфинальные матчи Лиги Конференций запланированы на 13 и 20 апреля, полуфинальные — на 11 и 18 мая. Финал пройдет 7 июня в Праге.



Добавим, букмекеры считают ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэм" фаворитом на победу в Лиге Конференций.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций



"Лех" (Польша) — "Фиорентина" (Италия)



"Гент" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия)



"Андерлехт" (Бельгия) — АЗ (Голландия)



"Базель" (Швейцария) — "Ницца" (Франция)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций



"Лех" / "Фиорентина" — "Базель" / "Ницца"



"Гент" / "Вест Хэм" — АЗ / "Андерлехт"