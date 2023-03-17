"Вест Хэм" сразится с "Гентом" в 1/4 финала Лиги Конференций

Лига Конференций В качестве оппонента по стадии 1/4 финала Лиги Конференций "Вест Хэму" достался бельгийский "Гент".

"Вест Хэм" пока что безупречно выступает в третьем по значимости клубном турнире Европы, одержав 10 побед подряд.

Следующим соперником "молотобойцев" становится "Гент", занимающий пятое место в бельгийском первенстве и одолевший "Истанбул Башакшешир" в предыдущем раунде.

В случае победы над "Гентом" подопечные Дэвида Мойеса выйдут на АЗ или "Андерлехт" в полуфинале.

Четвертьфинальные матчи Лиги Конференций запланированы на 13 и 20 апреля, полуфинальные — на 11 и 18 мая. Финал пройдет 7 июня в Праге.

Добавим, букмекеры считают ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэм" фаворитом на победу в Лиге Конференций.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Конференций

"Лех" (Польша) — "Фиорентина" (Италия)

"Гент" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия)

"Андерлехт" (Бельгия) — АЗ (Голландия)

"Базель" (Швейцария) — "Ницца" (Франция)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Конференций

"Лех" / "Фиорентина" — "Базель" / "Ницца"

"Гент" / "Вест Хэм" — АЗ / "Андерлехт"


Метки Вест Хэм, Гент, жеребьевка, Лига Конференций, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 17:00

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