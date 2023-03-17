Гвардиола "более чем уверен", что Компани возглавит "Сити"

Хосеп Гвардиола и Венсан Компани Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола "более чем уверен", что Венсан Компани из "Бернли" однажды займет его место.

Впервые Гвардиола назвал Компани своим возможным преемником после жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.

С тех пор Гвардиола дополнительно изучил лидеров Чемпионшипа, еще сильнее убедившись в том, что Компани ждет большое будущее.

"Возможно, он не согласится со мной, но я видел его команды, и на сегодняшний день я более чем уверен, что он вернется".

"Когда? Как и когда я впервые выразил свое мнение несколько недель назад, я не знаю. Но это произойдет".

"Это приятно, что он приедет сюда. Последние два-три дня я думал о том, как они выступают в этом сезоне. Увиденное мной — их позиция и то, что они так близки к возвращению в Премьер-Лигу на следующий год — меня совершенно не удивляет".

"Когда я присмотрелся поближе, я совершенно понял, почему это стало возможно. Они являются очень, очень тяжелым соперником, потому что они творят невероятные вещи на поле".

"Они обладают хорошей командой и играют исключительным образом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Бернли, Гвардиола, Компани, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 458

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Последние комментарии:




  1. vals1702 17.03.2023 17:19 # vals1702
    как только сошлют Сити в 5й дивизион за махинации - Пепка сбежит

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  2. pepguardiola 17.03.2023 16:49 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  3. animadora 17.03.2023 16:40 # animadora
    Нигу никто не назначит.

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  4. theo-zm 17.03.2023 16:36 # theo-zm
    Нигера плохие тренеры

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