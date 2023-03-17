Гвардиола "более чем уверен", что Компани возглавит "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола "более чем уверен", что Венсан Компани из "Бернли" однажды займет его место.

Впервые Гвардиола назвал Компани своим возможным преемником после жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии.



С тех пор Гвардиола дополнительно изучил лидеров Чемпионшипа, еще сильнее убедившись в том, что Компани ждет большое будущее.



"Возможно, он не согласится со мной, но я видел его команды, и на сегодняшний день я более чем уверен, что он вернется".



"Когда? Как и когда я впервые выразил свое мнение несколько недель назад, я не знаю. Но это произойдет".



"Это приятно, что он приедет сюда. Последние два-три дня я думал о том, как они выступают в этом сезоне. Увиденное мной — их позиция и то, что они так близки к возвращению в Премьер-Лигу на следующий год — меня совершенно не удивляет".



"Когда я присмотрелся поближе, я совершенно понял, почему это стало возможно. Они являются очень, очень тяжелым соперником, потому что они творят невероятные вещи на поле".



"Они обладают хорошей командой и играют исключительным образом", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.