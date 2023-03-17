МЮ сыграет с "Севильей" в 1/4 финала Лиги Европы
Жребий решил, что соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу Лиги Европы станет "Севилья".
Напомним, в 1/8 финала "Юнайтед" убедительно взял верх над "Реал Бетис", другой командой из Севильи, одержав победу 5:1 по сумме двух матчей.
Если "красные дьяволы" пройдут "Севилью", то в полуфинале сыграют или с "Ювентусом", или с выбившим "Арсенал" из турнира "Спортингом".
Добавим, первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 13 апреля, ответные — через неделю. Первые полуфинальные пройдут 11 мая, ответные — через неделю. Финал состоится 31 мая в Будапеште.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания)
"Ювентус" (Италия) — "Спортинг" (Португалия)
"Байер" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Рома" (Италия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы
"Ювентус" / "Спортинг" — "Манчестер Юнайтед" / "Севилья"
"Фейеноорд" / "Рома — "Байер" / "Юнион"
17.03.2023 15:20
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Последние комментарии:
Любого отымеем
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Спортинг-МЮ
Рома-Байер
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Ахахах а в полуфинале Ювентус, а если что то в финале Рома)))
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МЮ - фейнорд, норм финал
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Ого, финал против Жозе. Круто.
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А никчёмный гейклуб аснл с кем сыграет в 1/4?))
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