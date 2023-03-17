МЮ сыграет с "Севильей" в 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы Жребий решил, что соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфиналу Лиги Европы станет "Севилья".

Напомним, в 1/8 финала "Юнайтед" убедительно взял верх над "Реал Бетис", другой командой из Севильи, одержав победу 5:1 по сумме двух матчей.

Если "красные дьяволы" пройдут "Севилью", то в полуфинале сыграют или с "Ювентусом", или с выбившим "Арсенал" из турнира "Спортингом".

Добавим, первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 13 апреля, ответные — через неделю. Первые полуфинальные пройдут 11 мая, ответные — через неделю. Финал состоится 31 мая в Будапеште.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия) — "Спортинг" (Португалия)

"Байер" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)

"Фейеноорд" (Голландия) — "Рома" (Италия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы

"Ювентус" / "Спортинг" — "Манчестер Юнайтед" / "Севилья"

"Фейеноорд" / "Рома — "Байер" / "Юнион"


Метки жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 15:20

Количество просмотров Просмотров: 1098

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  1. heyoung 17.03.2023 15:32 # heyoung
    Любого отымеем

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  2. alexomck 17.03.2023 15:30 # alexomck
    Спортинг-МЮ
    Рома-Байер

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  3. gameboy 17.03.2023 15:26 # gameboy
    Ахахах а в полуфинале Ювентус, а если что то в финале Рома)))

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  4. keane16 17.03.2023 15:26 # keane16
    МЮ - фейнорд, норм финал

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  5. brown-ale 17.03.2023 15:26 # brown-ale
    Ого, финал против Жозе. Круто.

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  6. chelsea88 17.03.2023 15:24 # chelsea88
    А никчёмный гейклуб аснл с кем сыграет в 1/4?))

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